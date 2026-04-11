El gasoil en Argentina se ubica entre los más caros de la región y encarece los costos del transporte

Argentina volvió a ubicarse entre los países con el gas oil más caro de la región. Así lo indicó un relevamiento de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), que ubicó el precio en USD 1,66 por litro, según datos de la consultora Global Petrol Prices.

El informe señala que se trata de uno de los niveles más altos de la última década, en un contexto en el que el costo del combustible se vuelve cada vez más determinante para la actividad económica, especialmente en el transporte de cargas.

Argentina: el segundo gasoil más caro de la región https://t.co/62ovQcUxPH — FADEEAC (@FADEEAC) April 10, 2026

Un impacto directo en los costos

Desde FADEEAC advirtieron que el aumento del gasoil afecta de manera directa la estructura de costos del sector. “El combustible representa un tercio de nuestra estructura de costos. Esta escalada impacta en el corazón de una actividad central para el país”, explicó el presidente de la entidad, Cristian Sanz.

En ese sentido, remarcaron que el encarecimiento del combustible se da en un escenario complejo, con márgenes reducidos y una baja en la actividad que complica aún más la situación de las empresas.

Un sector clave bajo presión

El transporte de cargas es uno de los pilares del funcionamiento económico, ya que articula la logística de distintas cadenas productivas. En ese marco, el informe pone el foco en la situación de las más de 6.500 PyMES del sector, que enfrentan dificultades para sostener su operatividad.

Según advirtieron desde la entidad, la combinación de costos en alza y menor nivel de actividad configura un escenario crítico que podría tener impacto en toda la economía, debido al rol estratégico del transporte en la distribución de bienes en el país.

El dato sobre el precio del gasoil vuelve a encender alertas en el sector, que ya venía señalando la necesidad de medidas que permitan sostener la actividad en un contexto de creciente presión sobre los costos.