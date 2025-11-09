“El futuro es nuestro”: la nueva apuesta de Netflix que reescribe la ciencia ficción latinoamericana

Netflix presentó El futuro es nuestro, una ambiciosa serie de ocho episodios basada en la novela The World Jones Made de Philip K. Dick. La historia transcurre en el año 2047, cuando un colapso ecológico lleva a la creación de una coalición sudamericana llamada “FedSur”. En ese contexto, una voz en línea que predice el futuro despierta una revolución espiritual y política.

La trama se desarrolla en un mundo devastado por el cambio climático, donde el FedSur impone medidas extremas para garantizar la supervivencia. En medio del caos, surge una misteriosa voz en internet capaz de anticipar el futuro. El policía Hugo Crussí descubre que detrás de esa figura está Jonás Flores, un joven predicador cuya detención lo convierte en símbolo de esperanza y líder espiritual de todo el continente. Con promesas de acabar con el hambre y revertir el colapso ambiental, Jonás encabeza una revolución que divide a la sociedad. Crussí, convertido en fugitivo y miembro de la resistencia, emprende una peligrosa misión para detener al nuevo tirano, quien ya ha previsto su llegada.

El elenco combina figuras destacadas de la región: Enzo Vogrincic y Delfina Chaves lideran un reparto que incluye a Emiliano Zurita, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi.

La dirección está a cargo de Mateo Gil junto a Vicente Amorim, Daniel Rezende y Jesús Braceras. La producción, de K&S Films junto a Electric Shepherd Productions, cuenta con la participación de Isa Dick Hackett, hija del autor original.

Desde Netflix destacaron que esta serie busca posicionar a América Latina como protagonista dentro del género de ciencia ficción. Su estreno está previsto para 2026.