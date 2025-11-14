El futuro del cobre se discutió en Mendoza: qué pidieron las provincias para atraer proyectos

Mendoza volvió a ubicarse en el centro de la agenda minera regional al reunir este viernes a los gobernadores de la Mesa del Cobre en el marco del Finance Day & TSX Roadshow, uno de los espacios más relevantes para el análisis de los minerales críticos y el clima de inversiones en Argentina y Latinoamérica. La actividad se desarrolló en la Bolsa de Comercio de Mendoza, como parte de la 4th LATAM & Argentina Critical Minerals Summit 2025, que convocó a empresas, fondos de inversión, representantes de la Bolsa de Toronto, autoridades provinciales y organismos técnicos.

El panel estuvo integrado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, junto a sus pares Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy). La mesa, moderada por Saúl Feilbogen, permitió un análisis conjunto sobre la actualidad del cobre, la demanda internacional y los desafíos compartidos para alcanzar inversiones sostenidas.

También participaron la vicegobernadora Hebe Casado, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, autoridades de PRO Mendoza, Impulsa Mendoza y representantes de organismos vinculados al desarrollo del sector.

Mendoza busca consolidarse como un polo minero

Durante su exposición, Cornejo planteó que la expansión de los minerales críticos exige resolver necesidades estratégicas. Indicó que el primer requisito es “reforzar la infraestructura básica”, especialmente en materia de energía y transmisión eléctrica, consideradas claves para el funcionamiento de los proyectos situados en alta montaña. Remarcó que estas obras requieren coordinación entre Nación, provincias y también aportes del sector privado.

Respecto de la conectividad vial, el gobernador sostuvo que la situación es similar: son necesarios nuevos caminos, rutas de montaña y accesos seguros para las áreas de exploración. Aseguró que en Malargüe se ejecutan trabajos desde Vialidad Provincial para garantizar la llegada a las zonas de futuros proyectos.

Cornejo definió al financiamiento como el tercer pilar para el desarrollo minero e insistió en transformar a Mendoza en un “hub financiero de la economía andina”, aprovechando el rol histórico de la Bolsa de Comercio. También destacó que la provincia trabaja con la Dirección General de Escuelas para formar talento local y acompañar la demanda de profesionales especializados.

El mandatario mendocino sostuvo que, pese a las restricciones del pasado, hoy existe en el país un clima de negocios más favorable bajo la gestión nacional. En ese marco, recordó que Mendoza modificó el Código de Procedimiento Minero, facilitando permisos y estableciendo exigencias claras de inversión.

Avances del proyecto San Jorge

Cornejo indicó además que el proyecto San Jorge Cobre Mendocino tiene altas probabilidades de ser aprobado entre noviembre y diciembre. Explicó que, aunque la exigencia de aprobación legislativa no es la señal óptima para un inversor, en este caso opera como un “garantía jurídica”, ya que asegura reglas estables incluso ante cambios de gobierno.

San Juan: minería como política de Estado

El gobernador Marcelo Orrego destacó que Argentina atraviesa un “momento clave” para posicionarse a nivel global. Sostuvo que los desafíos del mundo —transición energética, conectividad y renovables— dependen directamente de minerales como el litio y el cobre. También remarcó que San Juan concentra más del 50% de las exploraciones mineras del país y más del 70% de las vinculadas al cobre.

Orrego subrayó la importancia de fortalecer la licencia social, la infraestructura energética y las políticas de estabilidad fiscal. También instó a avanzar en la reglamentación de la Ley de Glaciares para otorgar previsibilidad al sector.

Jujuy: licencia social, energía renovable y proveedores locales

El gobernador Carlos Sadir enfatizó que Jujuy es hoy el principal productor y exportador de litio del país, con más de 80.000 toneladas anuales de capacidad instalada. Sostuvo que la infraestructura vial es buena, aunque requiere nuevos desarrollos clave para el corredor bioceánico.

Sadir resaltó el valor de la energía renovable producida en el parque solar provincial, cercana a los proyectos de la Puna, y señaló que más del 70% del personal debe ser jujeño por normativa. También marcó la necesidad de revisar las retenciones aplicadas al litio y la plata, que, según dijo, desalientan nuevas inversiones.

Catamarca: consenso y desarrollo territorial

A su turno, el gobernador Raúl Jalil afirmó que la Mesa del Cobre se consolida como una política de Estado, del mismo modo que sucede con la Mesa del Litio. Destacó la trayectoria histórica de Catamarca en minería y la implementación del fideicomiso minero, que destina ingresos directamente a las comunidades.

Jalil sostuvo que el gran desafío es la infraestructura energética y vial, y defendió la necesidad de avanzar en un régimen legal especial que brinde seguridad jurídica e incentivos a largo plazo. Para Catamarca, afirmó, la minería genera “divisas, empleo y desarrollo territorial”.

Un mismo objetivo: atraer inversiones

A lo largo del encuentro, las provincias coincidieron en tres prioridades centrales:

Ampliar y modernizar la infraestructura energética y vial .

. Garantizar previsibilidad jurídica e impositiva .

. Fortalecer la licencia social y el trabajo con las comunidades.

También remarcaron que el contexto internacional ofrece una oportunidad única debido a la alta demanda de cobre, litio y otros minerales esenciales para la transición energética global.

En este escenario, Mendoza buscó consolidar su posicionamiento en un evento que volvió a situarla como un actor relevante dentro del mapa minero argentino. Con proyectos avanzando en Malargüe y el Distrito Minero Occidental, y con la discusión legislativa sobre el proyecto cuprífero PSJ Cobre Mendocino, la provincia apuesta a diversificar su matriz productiva y atraer inversiones de largo plazo.