El furioso reproche de un jugador de Tristán Suárez a su compañero por el penal ante Godoy Cruz

La final de la Primera Nacional entre Godoy Cruz y Tristán Suárez dejó una particular escena de tensión dentro del equipo bonaerense. Tras el penal sancionado a favor del Tomba, Marcos Enrique, mediocampista y capitán del Lechero, se dirigió directamente a su compañero Nicolás Fernández para recriminarle la acción que había provocado la infracción.

El episodio ocurrió a los 10 minutos del primer tiempo, cuando Axel Rodríguez cayó dentro del área tras un cruce con Fernández. El árbitro Nicolás Ramírez sancionó penal y, mientras varios futbolistas de Tristán Suárez reclamaban el fallo, Enrique enfrentó a su compañero en medio de la cancha. La discusión obligó a intervenir a Brian Aguilar, quien se interpuso entre ambos para evitar que el cruce pasara a mayores.

La reacción se produjo antes de que Esteban Burgos ejecutara el penal y pusiera en ventaja a Godoy Cruz. Más tarde, Axel Rodríguez amplió la diferencia de cabeza, aunque el propio Enrique descontó antes del entretiempo y volvió a acercarse a Fernández mientras ambos regresaban al círculo central. Por su parte, el entrenador José María Martínez cuestionó el arbitraje después del encuentro y comparó la sanción con una jugada del último Superclásico en la que Ramírez había dejado seguir el juego.

En el segundo tiempo, Martín Pino convirtió el tercer tanto del equipo mendocino tras una asistencia de Santiago Martínez. Tristán Suárez terminó con diez jugadores por la expulsión de Agustín Baldi a los 41 minutos. Con el triunfo por 3-1, Godoy Cruz consiguió el primer ascenso de la Primera Nacional y volverá a disputar la máxima categoría del fútbol argentino en 2027.