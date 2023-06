El Municipio de Tupungato recuerda que la Ordenanza Municipal N° 35/2009 establece que todos los propietarios de lotes baldíos deberán mantenerlos libres de basura y maleza, tendientes a evitar la proliferación de alimañas, infecciones y la realización de actividades delictivas. Como así también con su respectivo cierre perimetral, ya que todo incumplimiento será pasible de multas.

En cuanto a las consecuencias, los terrenos invadidos por malezas constituyen un refugio propicio para la proliferación de insectos y alimañas causantes de diferentes tipos de enfermedades transmitidas a las personas; y además estos espacios abiertos también afectan la seguridad ya que sirven de escondite en casos de robos o hurtos.

Ante estas irregularidades, y en primera instancia, las autoridades municipales informarán a aquel propietario del espacio que no cumpla con sus responsabilidades como ciudadano, pero en caso de no regularizar su situación se aplica la multa a dicha infracción, y en caso de no garantizarse que el inmueble finalmente sea acondicionado se ejecutará dichas tareas a costas del propietario.

Denuncias

Quien requiera notificar o denunciar un terreno en estado de abandono debe acercarse personalmente a la oficina de la Dirección de Fiscalización y Control (1er. Piso del edificio Municipal, Av. Belgrano 348) de lunes a viernes de 8 a 16.