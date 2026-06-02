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Ni una Menos

El fuerte mensaje de Tini Stoessel tras el femicidio de Agostina Vega

La cantante se sumó al reclamo por los femicidios en la Argentina, y expresó su dolor por el crimen de la adolescente de 14 años.

Tini Stoessel se sumó al reclamo por los femicidios en la Argentina, citando el brutal crimen de Agostina Vega, de 14 años, en Córdoba.

La cantante publicó un contundente mensaje tras los asesinatos de Agostina Vega, y de Dulce María Beatriz Candia, la adolescente de 17 años hallada asesinada en Eldorado, Misiones.

Justicia por Agostina y por Dulce. Vivir con miedo, vivir sabiendo que esto no para. Sentir que ninguna está a salvo, que el miedo sigue siendo parte de nuestra realidad”, expresó Tini, y se preguntó: “¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir leyendo esas noticias? ¿Hasta cuándo va a ser moneda corriente? ¿Hasta cuándo vamos a tener que nombrar a una más?”.

Por último, la cantante, citando un posteo del medio Filo que hace referencia a que a 11 años de “Ni una menos”, muere una mujer en nuestro país cada 31 horas por femicidio, concluyó: “Justicia por todas”.

No es la primera vez que Stoessel se manifiesta sobre las situaciones complejas que afectan a los argentinos. Nuevamente usó sus redes para dar apoyo a quienes sufren y exigir justicia.

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