El FMI y Argentina llegaron a un acuerdo técnico por la tercera revisión del programa y asoma un desembolso de US$900 millones

El gobierno de Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un acuerdo técnico sobre la tercera revisión del programa vigente, un paso que acerca al Gobierno a recibir un desembolso de US$900 millones.

Según lo informado por el Fondo, la operación aún requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo, prevista para principios de diciembre.

Qué destacó el FMI sobre la economía argentina

En su comunicado, el organismo valoró el rumbo económico del Gobierno y sostuvo que el programa de estabilización continúa mostrando resultados positivos, pese a un contexto internacional más complejo.

“Las políticas macroeconómicas disciplinadas y las reformas orientadas al mercado continúan respaldando el proceso de desinflación y las mejoras de la posición externa de Argentina, y la acumulación de reservas supera los compromisos asumidos en el marco del programa“, señaló el FMI.

Entre los puntos destacados figuran el superávit fiscal, la desaceleración de la inflación y las compras de divisas del Banco Central. En este aspecto, cabe resaltar que la entidad monetaria adquirió cerca de US$16.000 millones en lo que va de 2026.

Por su parte, el viceministro de Economía, José Luis Daza, también se refirió al avance del programa. “Avanza el programa de estabilización, creando bases sólidas para el crecimiento sostenido, sin desequilibrios, para ayudar a toda la población“, afirmó.

Avanza el programa de estabilización, creando bases sólidas para el crecimiento sostenido, sin desequilibrios, para ayudar a TODA la población.



Nuevo acuerdo en el programa con el FMI.https://t.co/gh0sSzSf08 — Jose Luis Daza (@JoseLuisDazaAR) October 27, 2026

Las metas para 2026 y 2027

El FMI remarcó que el superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) previsto para 2026 seguirá siendo una pieza central del programa económico.

Para 2027, el organismo espera un esfuerzo fiscal similar, en línea con el proyecto de presupuesto que el Gobierno envió al Congreso. De concretarse, sería el cuarto año consecutivo de orden en las cuentas públicas.

El comunicado también hizo hincapié en la disciplina del gasto y en las reformas de los marcos tributario y fiscal. Según el Fondo, esas medidas contribuirían a profundizar la consolidación fiscal, al tiempo que se protege el gasto prioritario en infraestructura y servicios sociales.

En paralelo, en materia cambiaria, el organismo sostuvo que el Banco Central continuará con las compras de divisas para fortalecer la capacidad de la economía del país para responder ante eventuales dificultades. Esa estrategia se complementará con el financiamiento en moneda extranjera previsto por las autoridades, que incluye el acceso a los mercados de capitales nacionales, el apoyo de socios oficiales y los ingresos provenientes de privatizaciones.