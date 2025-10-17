El FMI respaldó a Milei pero reclamó acelerar las reformas y cuidar las reservas

En el marco del cierre de la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial en Washington, la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, lanzó un mensaje directo al Gobierno argentino: “Es fundamental acumular reservas para resistir los shocks cambiarios”.

La funcionaria señaló que, pese al respaldo político al programa económico argentino, “se requieren esfuerzos adicionales” para acelerar reformas laborales e impositivas que impulsen el crecimiento y la estabilidad, según publica la agencia NA.

“Las perspectivas de la economía argentina se vieron afectadas por los shocks y la incertidumbre relacionados con las elecciones”, explicó Georgieva, quien además recordó que el organismo redujo el pronóstico de crecimiento del país a 4,5% para 2025 y 4% para 2026.

El mensaje del Fondo se da en un contexto en el que el Gobierno nacional ha priorizado el equilibrio fiscal por sobre la acumulación de reservas, argumentando que el ingreso de divisas extraordinarias —como el swap estadounidense— refuerza la estabilidad. Sin embargo, el FMI considera que los “colchones de reservas” son esenciales para garantizar el acceso a los mercados internacionales de capital.

La titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, junto al presidente Javier Milei.

Durante una conferencia de prensa, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdés, junto con el subdirector Nigel Chalk, insistieron en la necesidad de “mantener el ancla fiscal, fortalecer el marco de gestión monetaria y aumentar las reservas”.

“Queremos ver un conjunto consistente de políticas macroeconómicas. Esto incluye medidas para reducir la inflación y acumular reservas, pero también políticas que sienten las bases para un crecimiento sólido y sostenido”, puntualizó Chalk.

Ambos funcionarios destacaron que el apoyo del Tesoro de Estados Unidos, a través del swap financiero con el Banco Central argentino, complementa el programa respaldado por el Fondo, aunque subrayaron que “la asistencia externa no reemplaza la necesidad de fortalecer las reservas propias”.

“El apoyo del Tesoro estadounidense está ayudando a mantener los mercados, pero la clave sigue siendo la consolidación fiscal y el fortalecimiento monetario”, remarcaron.

El FMI ratificó así su respaldo político al Gobierno de Javier Milei, pero envió una señal clara: sin una acumulación sostenida de reservas y sin reformas más profundas, la estabilidad macroeconómica seguirá siendo vulnerable.