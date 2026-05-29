El FMI encendió una alarma por las fintech y pidió el gobierno de Milei más control sobre billeteras virtuales

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a poner la lupa sobre uno de los sectores que más creció en los últimos años dentro del sistema financiero argentino: las fintech y las billeteras virtuales. En su último informe técnico sobre la economía argentina, el organismo advirtió por el aumento de la morosidad y pidió al Gobierno nacional reforzar los mecanismos de supervisión y control sobre las entidades financieras no bancarias.

La advertencia llega en un contexto de fuerte deterioro en la capacidad de pago de las familias. Según datos analizados por el propio FMI, los préstamos en situación irregular entre personas físicas alcanzaron en marzo el 11,5%, el nivel más alto registrado en más de dos décadas. Un año atrás, ese indicador se ubicaba en apenas 3,3%.

El organismo internacional señaló que existe una preocupación creciente por el aumento de los créditos impagos, especialmente en el segmento de consumo, donde se concentran buena parte de los préstamos otorgados por fintech, billeteras virtuales y plataformas digitales de financiamiento.

Qué preocupa al FMI

En el denominado “staff report”, el FMI sostuvo que continúan los esfuerzos para monitorear los riesgos derivados del deterioro de los préstamos en mora y alertó sobre la creciente dependencia de financiamiento de corto plazo dentro del sistema financiero.

Además, remarcó la necesidad de fortalecer la supervisión sobre las instituciones financieras no bancarias, incluyendo a los agentes de liquidación y compensación (ALyCs), los proveedores de servicios de activos virtuales y las empresas fintech. El objetivo, según explicó, es garantizar condiciones regulatorias más equitativas y monitorear adecuadamente un sector que creció de manera acelerada durante los últimos años.

El Fondo también destacó que el crédito no bancario ya representa alrededor del 15% del crédito bancario total, una proporción que obliga a los organismos de control a prestar mayor atención sobre los riesgos asociados a ese mercado.

Tasas altas y salarios que no acompañan

El informe atribuye el aumento de la morosidad a una combinación de factores. Por un lado, las altas tasas de interés encarecieron significativamente el costo de los préstamos personales, las financiaciones con tarjetas y los créditos de consumo. Por otro, los ingresos reales de los hogares mostraron una desaceleración que dificultó el cumplimiento de las obligaciones financieras.

En paralelo, el crecimiento del crédito privado que había mostrado una fuerte expansión durante 2025 comenzó a estancarse, mientras aumentaban los problemas de repago entre los usuarios.

El fenómeno de las billeteras virtuales

Las fintech se consolidaron en los últimos años como una alternativa de financiamiento para millones de argentinos que no acceden al crédito bancario tradicional. Sin embargo, ese crecimiento también vino acompañado por mayores niveles de riesgo.

Distintos informes del sector muestran que la irregularidad en las carteras de entidades no bancarias supera ampliamente a la del sistema financiero tradicional. Incluso, una parte importante de los préstamos otorgados por estas plataformas registra atrasos significativos o directamente es considerada de difícil recuperación.

Pese a ello, el FMI aclaró que el sistema financiero argentino continúa mostrando niveles adecuados de liquidez y capitalización, aunque insistió en la necesidad de reforzar los controles para evitar que el deterioro crediticio se convierta en un problema mayor.

La advertencia se suma a una serie de observaciones realizadas por el organismo en el marco del acuerdo vigente con la Argentina y vuelve a colocar bajo análisis el crecimiento de las plataformas digitales de crédito, un segmento que se expandió con fuerza en medio de la transformación financiera que atraviesa el país.