Search
Instagram Facebook Twitter
Kristalina Georgieva Javier Milei
NUEVA MUESTRA DE RESPALDO

El FMI celebró el apoyo financiero de Estados Unidos a Argentina y respaldó el programa económico de Javier Milei

La directora del Fondo, Kristalina Georgieva, publicó en "X" un mensaje para celebrar las medidas anunciadas por Scott Bessent, y destacó la "disciplina fiscal" y el "régimen cambiario robusto" que pregona el Presidente argentino.

Luego de que este jueves Scott Bessent -Secretario del Tesoro de Estados Unidos- anunciara un paquete de asistencia económica directa para la Argentina, compuesto por una compra de pesos argentinos y un acuerdo swap por US$20.000 millones con el Banco Central (BCRA), el Fondo Monetario Internacional (FMI) se pronunció al respecto.

A través de un posteo en su cuenta personal en “X”, Kristalina Georgieva -directora del FMI- celebró el anuncio realizado por Bessent, y nuevamente dio una muestra de apoyo explícito a la gestión de Javier Milei.

Excelentes noticias sobre su potente acción para Argentina“, comienza el posteo de Georgieva, quien replica el anuncio del Secretario del Tesoro estadounidense -a quien, además, arrobó-.

Pero las palabras de la Directora del Fondo no se quedaron ahí: Georgieva, en una nueva muestra de respaldo al Gobierno de Milei, expresó que “el FMI apoya plenamente el sólido programa económico del país, basado en la disciplina fiscal y un sólido régimen cambiario para facilitar la acumulación de reservas“.

Cabe destacar que el anuncio de Bessent llegó en un momento en el que el Tesoro argentino prácticamente se había quedado sin dólares para sostener la banda cambiaria.

Luego del posteo de Bessent, el dólar cambió -de momento- su tendencia alcista y cerró la jornada a la baja.

ETIQUETAS:

FMIJavier MileiScott BessentKristalina Georgievaapoyo financiero

+ Noticias

NUEVA MUESTRA DE RESPALDO

El FMI celebró el apoyo financiero de Estados Unidos a Argentina y respaldó el programa económico de Javier Milei

Por: Lucian Astudillo

ELECCIONES 2025

Cachetazo para La Libertad Avanza: tras la renuncia de Espert, la Justicia bonaerense rechazó la reimpresión de boletas

Por: Lucian Astudillo

MERCADO CAMBIARIO

¿Cómo reaccionó el dólar al salvataje financiero de Estados Unidos a Argentina?

Por: Redacción NDI

informe

Ránking nacional: qué tan costosos son los créditos y las tasas municipales en Mendoza

Por: Redacción NDI

Mendoza sostenible

Avanza el diseño del Plan Energético 2050 con eje en la sustentabilidad y la innovación

Por: María Orozco

Euforia libertaria

Entre vitoreos y abucheos, así fue el paso de Milei por la capital de Mendoza

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter