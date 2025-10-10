El FMI celebró el apoyo financiero de Estados Unidos a Argentina y respaldó el programa económico de Javier Milei

Luego de que este jueves Scott Bessent -Secretario del Tesoro de Estados Unidos- anunciara un paquete de asistencia económica directa para la Argentina, compuesto por una compra de pesos argentinos y un acuerdo swap por US$20.000 millones con el Banco Central (BCRA), el Fondo Monetario Internacional (FMI) se pronunció al respecto.

A través de un posteo en su cuenta personal en “X”, Kristalina Georgieva -directora del FMI- celebró el anuncio realizado por Bessent, y nuevamente dio una muestra de apoyo explícito a la gestión de Javier Milei.

“Excelentes noticias sobre su potente acción para Argentina“, comienza el posteo de Georgieva, quien replica el anuncio del Secretario del Tesoro estadounidense -a quien, además, arrobó-.

@SecScottBessent great news on your powerful action for Argentina 🇦🇷. The IMF is fully aligned in support of the country’s strong economic program, anchored on fiscal discipline and a robust FX regime to facilitate reserve accumulation. https://t.co/vAc1gr4lCf — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 9, 2025

Pero las palabras de la Directora del Fondo no se quedaron ahí: Georgieva, en una nueva muestra de respaldo al Gobierno de Milei, expresó que “el FMI apoya plenamente el sólido programa económico del país, basado en la disciplina fiscal y un sólido régimen cambiario para facilitar la acumulación de reservas“.

Cabe destacar que el anuncio de Bessent llegó en un momento en el que el Tesoro argentino prácticamente se había quedado sin dólares para sostener la banda cambiaria.

Luego del posteo de Bessent, el dólar cambió -de momento- su tendencia alcista y cerró la jornada a la baja.