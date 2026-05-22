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ACUERDO FMI
RESPALDO

El FMI aprobó la revisión del acuerdo con Argentina y destrabó un desembolso de US$1.000 millones

El organismo internacional aprobó la segunda revisión del acuerdo con Argentina y habilitó un nuevo desembolso de US$1.000 millones para reforzar las reservas del Banco Central.

El Fondo Monetario Internacional confirmó este jueves la aprobación de la segunda revisión del acuerdo firmado con Argentina por US$20.000 millones, lo que habilita un nuevo desembolso de US$1.000 millones para el país en medio del programa económico impulsado por el gobierno de Javier Milei.

La decisión fue tomada por el Directorio Ejecutivo del organismo y representa un nuevo respaldo internacional a la gestión económica nacional, pese a las observaciones que el propio FMI realizó sobre el nivel de reservas del Banco Central.

Según informó el organismo, la Argentina cumplió con la mayoría de las metas previstas dentro del acuerdo de Facilidades Extendidas, especialmente en materia fiscal, monetaria y cambiaria. Además, destacó el “impulso reformista” del Gobierno nacional y los avances en reformas estructurales.

No obstante, el FMI también remarcó que el país no alcanzó la meta de acumulación de reservas internacionales netas fijada para finales de 2025. Aun así, valoró que se implementaron medidas correctivas y sostuvo que las recientes modificaciones en el esquema monetario ayudaron a recuperar confianza en los mercados.

La directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, señaló que durante 2025 hubo un contexto de “incertidumbre política creciente” que afectó el proceso de desinflación y la estabilidad externa del país, aunque consideró que luego se produjeron avances en la recuperación de reservas y en la baja de la inflación.

El nuevo giro de fondos llega en un momento clave para la administración de Javier Milei, que busca consolidar el programa económico y sostener la estabilización financiera mientras intenta regresar a los mercados internacionales de deuda.

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