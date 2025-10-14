El FMI actualizó su pronóstico sobre la inflación en Argentina

En las últimas horas, con el encuentro entre Javier Milei y Donald Trump cerca, el Fondo Monetario Internacional dio un nuevo pronóstico sobre Argentina. Por lo que informaron, aseguran que la economía crecerá 4,5% y la inflación será de 5,4% en lo que resta del año.

Esto surge de los datos presentes en el informe de Perspectivas Económicas Mundiales que el FMI presentó en una asamblea junto al Banco Mundial en Washington.

Donde explicaron que: se prevé que la inflación en Argentina llegue al 28% hacia diciembre, tratándose de un aumento de 5,4 puntos respecto de lo que se habían dicho en abril. Mientras que, para el 2026, se espera que la diferencia de precios será cercana al 16,4%.

Además, desde el Fondo creen que el desempleo alcanzará cerca del 7,5% para finales de años, mientras que en abril se pensaba que iba a ser del 6,3%.