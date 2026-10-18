El FLAT 2026 suma dos obras teatrales para reflexionar sobre la identidad y la memoria

El Festival Latinoamericano de Arte y Tecnología (FLAT 2026) continúa ampliando su programación en la Ciudad de Mendoza con dos propuestas teatrales que invitan a reflexionar sobre la identidad, la memoria y el futuro de la humanidad. Los espectáculos se presentarán en el Teatro Quintanilla, ubicado en el Espacio Cultural Plaza Independencia, como parte del ciclo Órbita Performer.

La primera función será el jueves 22 de octubre, a las 21.30, con “Dosis 87 M”, del elenco mendocino Insomnia. La obra propone un escenario distópico atravesado por la experimentación genética, el estrés y el transhumanismo. A través del teatro de sombras, plantea interrogantes sobre los cambios de la sociedad y los límites de la transformación humana.

El sábado 24 de octubre, también a las 21.30, llegará “Vidas posibles”, dirigida por Verónica Manzone. La puesta trabaja con archivos personales, fotografías, objetos y recuerdos para explorar cómo las experiencias individuales y los vínculos con otras personas construyen nuestra identidad. La obra propone una mirada sobre el paso del tiempo, las ausencias y aquello que permanece en la memoria.

Las entradas para ambas funciones tienen un valor de $10.000 en preventa y de $12.000 en taquilla. Además, hay beneficios 2×1 y los tickets se pueden adquirir a través de EntradaWeb.

El FLAT 2026 es una iniciativa que cruza el arte contemporáneo, la innovación y las nuevas tecnologías. Su programación también incluye las muestras “Futuridades” y “Espejismos plásticos”, que se exhiben en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM), dentro del Espacio Cultural Plaza Independencia.