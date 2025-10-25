El final de Stranger Things se verá en cines

La quinta y última temporada de Stranger Things promete una despedida a lo grande. El capítulo final de la serie se proyectará en cines seleccionados de Estados Unidos el 31 de diciembre de 2025, al mismo tiempo que estará disponible en Netflix, en lo que será uno de los eventos televisivos más esperados del año.

La temporada final llegará en tres partes: el Volumen 1 se estrenará el 26 de noviembre, el Volumen 2 el 25 de diciembre, y finalmente el episodio conclusivo verá la luz el último día del año.

El cierre de la historia, con una duración cercana a las dos horas, marcará el fin de una era para la plataforma de streaming. Creada por los hermanos Duffer, la serie revolucionó la cultura pop desde su debut en 2016, combinando nostalgia ochentera, ciencia ficción y emociones humanas con un estilo único.

Los creadores explicaron que su decisión de proyectar el episodio final en salas busca ofrecer una experiencia compartida y cinematográfica: “Queríamos que los fans vivieran el final juntos, como un verdadero evento”.