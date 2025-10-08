El fin de semana largo llega con Zonda al Valle de Uco

El viento Zonda amenaza con volver a soplar en Mendoza este fin de semana, justo una semana después de la última alerta amarilla emitida en la provincia. Según el pronóstico, el fenómeno afectará a la precordillera, Malargüe, el Valle de Uspallata y el sur del Valle de Uco, con ráfagas moderadas y un notorio ascenso térmico.

De acuerdo con Defensa Civil, el Zonda comenzará a sentirse desde las 11 de la mañana del viernes en la zona precordillerana y se extenderá hacia el sur provincial durante la tarde, alcanzando velocidades de entre 35 y 40 km/h. El fenómeno persistirá hasta las 20, en una jornada con cielo seminublado y sin precipitaciones previstas en cordillera.

En el llano, la temperatura máxima rondará los 28°C, mientras que en Malargüe y el Valle de Uco las mínimas oscilarán entre 7 y 12°C, marcando un fuerte contraste térmico entre regiones.

Para el sábado, el pronóstico anticipa una jornada de transición, con Zonda leve desde las primeras horas en la precordillera y presencia intermitente en Malargüe, Uspallata y el sur del Valle de Uco. En Alta Montaña, particularmente frente a Malargüe, se prevén nevadas moderadas desde la madrugada, lo que podría complicar el tránsito en pasos internacionales.

Hacia la tarde-noche del sábado, el ingreso de un frente frío con vientos del sur de hasta 60 km/h pondrá fin al episodio de Zonda, pero traerá un descenso pronunciado de la temperatura. Para el domingo, la máxima apenas alcanzará los 25°C, marcando el regreso del aire fresco después de un par de días de calor y viento seco.