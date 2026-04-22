El fin de las PASO y una bomba política en Mendoza: ¿la alianza oficialista, en riesgo?

El proyecto de reforma electoral integral que el Gobierno nacional envió al Congreso, en el que se plantean cambios estructurales en el sistema político argentino, como la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), puede desatar una verdadera explosión en el seno de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

Es que el acuerdo electoral -sostenido hasta ahora- tiene demasiados integrantes con aspiraciones de competir con la gobernación. Y pensar hoy en un acuerdo de una única lista se hace casi imposible.

Si bien se sabe la capacidad de Alfredo Cornejo de ordenar la tropa y que los distintos sectores se encolumnen detrás de su bendecido; la irrupción de la figura de Luis Petri y el avance de LLA podría alterar ese escenario.

Habrá que ver qué acuerdos políticos se entretejen de acá a un año, con un gobierno nacional con caída de popularidad producto del caso Adorni, los datos de la inflación y demás errores no forzados por parte del presidente Javer Milei.

Por lo bajo algunos dicen que Milei ya se comprometió con Cornejo a no impulsar ninguna candidatura la gobernación de Mendoza, es decir que “le soltaría la mano” a Petri, que en las últimas semanas ha mantenido un perfil mucho más bajo.

Para eso falta. Mientras tanto, la Casa Rosada intenta mantener el apoyo de sus aliados, como Cornejo, para enfrentar lo que viene.

En las anteriores elecciones se logró el acuerdo LLA-CM, negociando las candidaturas para el Congreso y la Legislatura; pero en 2027 se juega ni más ni menos que la continuidad de ambos proyectos.

Aunque, claro, la oposición no tiene un panorama mucho más claro.

Por ahora, quienes suenan como candidatos a suceder a Cornejo son Ulpiano Suarez, que desde hace tiempo viene trabajando para eso; el ministro de Gobierno, Natalio Mema; el de Educación, Tadeo García Zalazar. Y en los últimos días empezó a hablarse de Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados.

Como dijimos, Petri apuesta a lo mismo.