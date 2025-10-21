El Festival Montaña debutó con éxito y ya confirmó su edición 2026

Fotos y texto: Alejandro Sánchez

Especial para Diario NDI

Mendoza vivió una jornada histórica con la primera edición del Festival Montaña, un encuentro que combinó música, arte y naturaleza en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo, ante más de 12 mil asistentes que disfrutaron de una producción de alto nivel y un line up diverso.

Durante más de ocho horas, el festival reunió a distintas generaciones y estilos en dos escenarios principales —Oeste y Sur— que ofrecieron propuestas musicales de primer nivel. Magnolia, La Blunty y la banda chilena Niños del Cerro dieron inicio a la jornada con frescura y nuevos sonidos, mientras que el espíritu festivo de El Kuelgue, la sensibilidad de Zoe Gotusso y la energía de Cruzando el Charco marcaron algunos de los momentos más celebrados del día.

La noche tuvo su punto máximo con la potencia de Trueno, el rock rioplatense de No Te Va Gustar y el show de Dillom, que llevó su impronta disruptiva al escenario Sur. El cierre estuvo a cargo de Peces Raros, que transformaron el espacio en una pista de baile con su propuesta de rock electrónico y visuales impactantes.

El Festival Montaña no fue solo música: arte urbano, gastronomía regional, espacios de relax y un wine garden con bodegas mendocinas completaron una experiencia que fusionó lo natural y lo urbano, celebrando la identidad cultural de la provincia.

Con una organización impecable y el apoyo del Gobierno de Mendoza, la Municipalidad de Luján de Cuyo y las productoras Produce Crack Mendoza, En Vivo Producciones y Popart Music, el debut del Montaña superó todas las expectativas.

Desde la producción, destacaron el acompañamiento del público y anunciaron oficialmente la edición 2026, que buscará consolidar al festival como un evento anual de referencia para la región y un nuevo clásico del calendario musical argentino.

Las mejores fotos del festival