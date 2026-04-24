El fenómeno de “El niño” comenzó a provocar profundas preocupaciones en el agro

El escenario climático en Argentina comienza a mostrar señales de cambio que encienden alertas en el sector agropecuario. Los indicadores actuales anticipan un otoño más húmedo de lo habitual (con lluvias por encima del promedio) y la posible reaparición del fenómeno El Niño hacia fin de año, lo que podría modificar de forma significativa las condiciones productivas y ambientales.

Según explicó el ingeniero agrónomo Omar Puig a los medios, se transita una etapa de neutralidad en el sistema ENOS (tras una fase débil de La Niña), con una probabilidad cercana al 80% de que estas condiciones se mantengan en el corto plazo (abril, mayo y junio). Sin embargo, este equilibrio no implica estabilidad total: el exceso de precipitaciones ya genera complicaciones en zonas agrícolas clave, con suelos saturados (que dificultan la cosecha y la logística rural).

En lo inmediato, se espera un descenso de temperaturas hacia fines de abril, aunque sin heladas en el corto plazo. Luego podría darse una mejora transitoria (con días más estables y secos) que permitiría retomar tareas en el campo. Aun así, las proyecciones trimestrales indican entre un 40% y 45% de probabilidad de lluvias superiores a lo normal (acompañadas por temperaturas también elevadas), lo que refuerza el patrón húmedo.

De cara al invierno, los especialistas no prevén grandes desvíos en precipitaciones, pero advierten sobre una posible mayor intensidad de heladas (un factor crítico para cultivos sensibles). En paralelo, los modelos climáticos muestran una creciente probabilidad de desarrollo de El Niño hacia primavera-verano (aunque con intensidad débil o moderada), fenómeno que históricamente genera más lluvias en la región central y el Litoral (con impactos más variables en Cuyo y el noroeste).

En este contexto, el riesgo es doble. Por un lado, las lluvias pueden aliviar déficits hídricos (clave para la producción); por otro, aumentan las chances de eventos extremos como inundaciones o anegamientos (especialmente en zonas ya comprometidas). El nuevo patrón climático exige seguimiento constante y adaptación, tanto en el agro como en áreas urbanas, frente a un escenario cada vez más dinámico e incierto.