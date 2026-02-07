El ex juez Walter Bento fue sentenciado a 18 años de prisión y deberá pagar una multa de más de $540 millones

Este viernes, en un día histórico para la Justicia, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza le aplicó al ex juez Walter Bento la pena de 18 años de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y el pago multa $540.846.159 por distintos delitos de corrupción, de los cuales había sido encontrado culpable el pasado martes.

Pasadas las 21 horas, el Tribunal integrado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereyra, luego de un cuarto intermedio, sentenciaron de manera unánime a Bento a una pena de 18 años de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y multa $540.846.159 por “considerarlo penalmente responsable por el delito de asociación ilícita en calidad de jefe en concurso real con el delito de cohecho pasivo“. El ex juez también fue considerado culpable de enriquecimiento ilícito y lavado de activos mientras estaba en funciones.

La jornada había dado inicio con la exposición de los abogados defensores, quienes solicitaron para Bento una pena de 5 años de prisión, a cumplir en su domicilio. El pedido se apoyó en la conducta procesal del exjuez y en la situación de su hijo Facundo, quien padece una discapacidad.

Por su parte, el ex magistrado hizo uso de su derecho a última palabra antes del veredicto. Durante su intervención, Bento defendió su inocencia y anticipó que continuará “luchando” en la Justicia.

Cabe recordar que la Fiscalía había pedido una condena de 18 años de prisión efectiva, además de multas y el decomiso de bienes, al considerar acreditados los delitos de asociación ilícita, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Tras un largo litigio, y luego de haber escuchado a todas las partes, el Tribunal Federal N°2 entró en cuarto intermedio para determinar las penas, tanto de Bento como del resto de los implicados en la causa, entre los que se encuentran familiares del exjuez, abogados, policías y pagadores de sobornos.

Una vez concluido el cuarto intermedio, en horas de la tarde el Tribunal se expidió y sentenció a Bento a 18 años de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Además, deberá pagar una multa de $540.846.159.

Por otro lado, el Tribunal resolvió diferir el tratamiento del pedido de prisión domiciliaria realizado por la defensa de Bento.