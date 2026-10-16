El exfuncionario del IPV, Sergio Miranda, se defiende y explica por qué renunció al cargo

Sergio Miranda formalizó su renuncia como coordinador de la Unidad Ejecutora del programa Mi Escritura del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), en una salida que quedó bajo cuestionamiento por presuntas irregularidades en la distribución de trámites entre escribanos. En la carta dirigida a las autoridades, el ahora exfuncionario fundamentó su decisión en razones personales y profesionales y puso el acento en la continuidad de la política de regularización dominial.

La renuncia, según el documento, se hizo efectiva el 30 de septiembre pero se presentó el 26 de agosto, con el objetivo de acompañar la transición que dispusieran las autoridades. Miranda aprovechó la presentación para reivindicar el alcance del programa y reclamar que el IPV lo acompañe de manera decidida.

En ese sentido, sostuvo que Mi Escritura constituye una política de Estado respaldada por un amplio consenso institucional. Como argumentos, mencionó la aprobación por unanimidad de la Ley 9.632, la elaboración de un manual de procedimientos, la firma de convenios con los 18 municipios mendocinos y los acuerdos con los colegios profesionales de escribanos, abogados, contadores y agrimensores. También destacó la articulación con el Departamento General de Irrigación y Aguas Mendocinas.

El excoordinador señaló que ese entramado institucional responde a una demanda social relevante: reducir la informalidad inmobiliaria y garantizar seguridad jurídica a miles de familias que buscan regularizar la titularidad de sus viviendas.

En su carta, además, pidió que el IPV y su estructura organizacional comprendan el alcance de la iniciativa y sostengan su implementación. Sin formular referencias directas a las acusaciones que rodearon su salida, insistió en la necesidad de mantener los procesos de mejora y consolidar el programa en el tiempo.

Los cuestionamientos por la distribución de escrituras

La salida de Miranda tomó relevancia pública tras la difusión de versiones sobre presuntas reasignaciones de expedientes que habrían beneficiado a determinados profesionales, entre ellos Daniela Llaver, escribana y pareja del exfuncionario. Los señalamientos también incluyeron interrogantes sobre los criterios utilizados para distribuir los trámites.

Miranda rechazó las acusaciones de direccionamiento y sostuvo que la asignación se realizaba mediante un sistema de sorteo. También afirmó que su alejamiento fue consensuado y respondió a una decisión propia, vinculada con el cumplimiento de un ciclo y la dificultad de compatibilizar sus funciones con el ejercicio profesional.

Al cerrar su presentación, Miranda agradeció la confianza recibida y puso a disposición su experiencia como escribano para colaborar con la continuidad de Mi Escritura, una iniciativa destinada a facilitar el acceso al título de propiedad.