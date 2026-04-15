El ex Autódromo General San Martín quedó a un paso de desaparecer

La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, dio despacho favorable al proyecto del Poder Ejecutivo que propone transformar el uso del inmueble donde funcionaba el ex Autódromo General San Martín, ubicado al oeste de la Ciudad de Mendoza y con una superficie cercana a las 118 hectáreas.

La iniciativa, según fundamenta el oficialismo, apunta a redefinir el destino del predio, orientándolo a proyectos deportivos y recreativos, “en línea con las nuevas demandas sociales y urbanísticas”. Durante el tratamiento, se incorporaron modificaciones técnicas y de redacción que deberán ser revisadas, por lo que el expediente volverá a la Cámara de Diputados.

Durante la reunión, la senadora María Galiñares realizó una serie de observaciones vinculadas a aspectos dominiales, normativos y de técnica legislativa. Explicó que el terreno original formaba parte de una superficie mayor —de más de 800 hectáreas en dominio estatal—, de la cual las casi 118 hectáreas corresponden específicamente al autódromo.

Asimismo, señaló la necesidad de corregir errores en la cita de artículos y adecuar la redacción en relación con las obligaciones de las entidades concesionarias, particularmente en lo referido al destino de las mejoras introducidas en el predio.

Entre los cambios planteados, se propuso ajustar el texto para dejar en claro que las instalaciones y mejoras realizadas por los concesionarios quedarán en beneficio del Estado tanto al cumplirse el plazo de la concesión como en caso de revocación por incumplimiento. También se advirtió sobre errores en la remisión a la Ley 6457 de Promoción del Deporte, los cuales deberán ser subsanados.

El proyecto contempla además la derogación de la Ley 2536, que autorizaba al Poder Ejecutivo a desafectar del dominio público una porción mayor del terreno, permitiendo su concesión, venta o donación. En este sentido, se aclaró que dicha norma no había sido previamente derogada por otras leyes vigentes.

El articulado establece que el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial será el encargado de realizar la mensura, el deslinde y la planificación integral del predio, conforme al Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y la normativa ambiental vigente.

En tanto, la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado (Di.Ge.Bi.R.E.), o el organismo que la reemplace, tendrá a su cargo la concesión de parcelas por plazos que van de 10 a 30 años, con posibilidad de prórroga según el tipo de actividad. Estas concesiones estarán destinadas exclusivamente a instituciones deportivas, que deberán presentar proyectos previamente aprobados y cumplir con obligaciones vinculadas al mantenimiento, inversión y funcionamiento de los espacios.