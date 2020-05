El “Gigante” del deporte mendocino, escenario de importantes, eventos deportivos y culturales a nivel nacional e internacional, sin actividad desde que la pandemia por el COVID-19 se instaló en el país, recibe bajo un estricto cumplimiento de prevención por la emergencia sanitaria, las tareas de mantenimiento y próximo resembrado de invierno del campo de juego.

En similitud con los estadios de casi todo el mundo, el máximo escenario deportivo provincial, lejos de aquellas excepcionales jornadas de calor popular que ofrecen los eventos deportivos, deberá seguir esperando por algunos meses más para poder albergar en sus gradas, a un público ferviente de volver a disfrutar con su habitual colorido, los importantes eventos deportivos a los que nos tenía acostumbrados a los mendocinos y visitantes del país y del extranjero desde su inauguración, como también los amantes de los eventos culturales de envergadura.

Es por ello, que con un dejo de nostalgia y orgullo, es un momento oportuno para volver a incursionar en su historia misma, retroceder en el tiempo y traer a nuestra memoria tantos recuerdos de momentos inolvidables, que quedarán grabados en nuestras retinas por siempre.

Ubicado a unos tres kilómetros del microcentro, comenzó a construirse en 1976, con motivo de la disputa de la Copa Mundial de Fútbol de 1978, bajo la dirección del arquitecto uruguayo Rafael Viñoly, sobre un “ollado” natural, dónde funcionaba el ex autódromo General San Martín.

Con el nombre de “Estadio Ciudad de Mendoza”, fue inaugurado el 14 de mayo de 1978, con el amistoso disputado entre las selecciones de Mendoza y San Rafael, ante más de 45 personas que colmaron todas las gradas, con victoria de los sureños 3-1

Con el transcurso del tiempo, también fue utilizado para diversos espectáculos deportivos, artísticos y culturales. Su actual nombre de Estadio “Malvinas Argentinas” se remontan a mediados de 1.982, en homenaje a la gesta argentina en las Islas Malvinas.

La medida del campo de juego es de 106 metros de largo por 68 metros de ancho. La capacidad total del estadio, tras las remodelaciones que garantizaron mayor seguridad y comodidad es de aproximadamente 42 mil espectadores distribuidos de la siguiente manera: 11.000 personas en Popular Norte y otras tantas en Popular, 8.000 en Platea Este y 12.000 en Platea Oeste.

El Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Deportes, continúa remodelando su infraestructura con el fin de ofrecer más comodidad y mayor seguridad. Las exigencias que demandan los eventos deportivos de primer nivel mundial, cada vez son mayores. A fin de estar a la altura de estos, se realiza el mantenimiento diario a cargo de personal especializado.

En abril de 2011 comenzaron las obras de remodelación en el Estadio, debido a la disputa de la Copa América que se realizó en el mes de julio en Argentina, donde el magnífico escenario mendocino renovado fue una de las sedes del torneo. Estas obras incluyeron el recambio total de butacas, la instalación de una pantalla led de 128 m² (por entonces, la más grande de Sudamérica); la reconstrucción de los sanitarios, reparaciones en la Platea Cubierta, en los ascensores del estadio, y en los accesos al mismo.

Desde el 2012, el Malvinas continúa renovándose, con el objetivo de cumplir con las exigencias que contemplan los diferentes espectáculos deportivos de carácter nacional e internacional.

Detalle de las distintas obras:

Encofrado de los bancos de suplentes.

• Zona Mixta para favorecer el desempeño de los periodistas.

• Pulmón de seguridad que permite mayor libertad en el accionar de la policía.

• Puentes de acceso a campo desde plateas y populares.

• Equipamiento de protección contra incendio.

• Plan de contingencia y señalización de desplazamientos.

• Rampas de accesibilidad para discapacitados.

• Reacondicionamiento en zona de aparcamiento “Los Álamos”.

• Reacondicionamiento de vestuarios: estética, comodidad y funcionalidad.

• Aislamiento de aves favoreciendo el cuidado sanitario de los espacios.

• Nuevas oficinas de la Subsecretaría de Deportes.

• Exposición fotográfica y museo histórico situado en el Salón Blanco de acceso a visitantes pueden conocer características arquitectónicas e históricas del estadio mundialista. Palcos.

• Sistema lumínico de emergencia.

• Nuevo tapizado de las butacas de banco de suplentes.

• Nuevas redes “parapelotas” en ambas cabeceras.

• Ampliación de la señal WIFI y celular en el sector oeste del estadio.

• Reacondicionamiento de los equipos de aire acondicionado.

Además, el máximo estadio provincial es uno de los atractivos turísticos elegidos por miles de extranjeros que visitan nuestra provincia durante todo el año. A través de la Subsecretaría de Deportes, en el marco del programa “Sentí Malvinas”, se realizan visitas guiadas y gratuitas para mendocinos y turistas. A través de un recorrido por el interior de sus instalaciones, los

El gol número 1.000 de los mundiales

Basta introducirnos en el baúl de los recuerdos, para rememorar que en este mismo campo de juego, durante la disputa del Mundial 1.978, se convirtió el gol número 1.000 en la historia de los mundiales de fútbol. Fue el delantero holandés Rob Rensenbrink, en la victoria de Escocia 3-2 ante Holanda.

También es un orgullo mendocinos haber visto pisar el césped del Malvinas Argentinas a nuestros ídolos como Lionel Messi y Diego Maradona y a otras figuras del fútbol mundial con los seleccionados de Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, Perú, México, entre otros, o equipos como la Universidad de Chile, Milán de Italia y al mismísimo Real Madrid, por nombrar a algunos..

En 1994 y por largos años consecutivos, fue escenarios de los torneos de verano, donde el estadio fue colmado por el público durante largas temporadas para ver a River Plate, Boca Juniors, Independiente de Avellaneda, Rácing Club, San Lorenzo, Vélez Sársfield, por mencionar a los más destacados.

También el boxeo mundialista dijo presente en este escenario en mayo de 2.000, con la presentación del mendocino Pablo Chacón ante el entonces campeón mundial pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el estadounidense Freddie Norwood, con derrota por puntos en fallo unánime del lasherino. Pero en agosto de 2.001, “El Relámpago” tuvo su revancha en el estadio, donde defendió con éxito su corona pluma AMB al vencer por KO en el quinto round al colombiano Edward Barrios.

La violencia no estuvo ausente

El estadio Malvinas Argentinas como muchos de los estadios argentinos, también fue escenario donde lamentablemente se produjeron incidentes en las tribunas, ya sea entre fracciones de hinchas de un mismo club o bien con desmanes contra la policía, que en ambos casos, derivaron con la suspensión de los partidos.

Por distintos episodios vandálicos en las tribunas, fueron suspendidos diversos partidos disputados por Godoy Cruz en Primera División, que hace de local en el Malvinas. En agosto de 2006, fue el turno del encuentro Godoy Cruz –Arsenal, y luego siguieron en marzo de 2009 Godoy Cruz-San Martín de Tucumán y en agosto de 2015 Godoy Cruz- Racing Club.

Además, por la reacción de algunos inadaptados, el Malvinas Argentinas sufrió en varias ocasiones en carne propia y caló hondo en el sentimiento de pertenencia de todos los mendocinos, la rotura de numerosas butacas de ambas plateas, durante la disputa de diversas copas disputadas entre equipos mendocinos.

Pero el hecho de violencia que cobró mayor notoriedad, se registró en octubre de 2005 por el entonces Torneo de la Primera B Nacional entre los equipos mendocinos Godoy Cruz y Atlético San Martín, cuando se disputaba el segundo tiempo y el ”Tomba” ganaba 3-0.

El hecho ocurrió cuando los hinchas de San Martín comenzaron a arrojar proyectiles al campo de juego. Ante este episodio, los propios jugadores del “chacarero” fueron a calmar a los hinchas y se interpusieron a la represión policial. Fue allí que el defensor de San Martín, Carlos Azcurra, fue alcanzado por una bala de goma de la policía, que le provocó un traumatismo con herida en el hemitorax derecho, desgarros en el diafragma, contusión hepática y le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Amistosos del Seleccionado Nacional

La Selección Argentina de fútbol disputó en el estadio mendocino 7 encuentros amistosos y nunca perdió. El primero se remonta al 18 de setiembre de 1.980, donde igualó 2-2 ante Chile y le siguieron los siguientes partidos: Victoria 6-0 frente a Venezuela, el 21 de diciembre de 1995; 6-0 a Eslovaquia, el 22 de junio de 1998; 2-1 con Rumania, el 19 de febrero de 1998; 1-0 frente a Chile, el 19 de mayo de 1998; 0-0 con Chile, el 18 de abril de 2007; y finalmente triunfo 2-0 frente a México, el 21 de noviembre de 2018.

Historial de competencias nacionales e internacionales

Copa Mundial del Fútbol 1978

Primera Ronda

Segunda ronda

Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2001

Fase de Grupos

Octavos de final

Cuartos de Final

Copa América 2011

Primera Ronda

Semifinal

Copa Argentina

Edición 2016-17

Edición 2017-18

Edición 2018-19

Supercopa Argentina

Edición 2017

Edición 2018– Final River vs Boca Juniors

Copa Libertadores

Edición 2011

Grupo 8

Edición 2012

Grupo 8

Edición 2017

Grupo 6

Octavos de Final

Edición 2019

Grupo C

Octavos de Final

Copa Sudamericana

Edición 2011

Segunda Fase

Octavos de Final

Primera fase

Segunda Fase

Rugby Championship

Edición 2012

Edición 2013

Edición 2014

Edición 2015

Edición 2017

Edición 2018

Eliminatorias

Brasil 2014

Rusia 2018

Sudamericano Sub-20 de 2013

Primera fase

Hexagonal final

Sudamericano Sub-15 de 2017

Primera fase

Semifinales

El museo, una historia que emociona

Julián Toscano, profesor y licenciado en Geografía, es uno de los integrantes del equipo de Turismo del Programa “Sentí Malvinas”, que lleva adelante la Subsecretaría de Deportes, se refirió al Museo del Estadio Malvinas Argentinas, inaugurado en 2013, que está ubicado en el tercer piso, sector oeste (por donde ingresan las autoridades a la platea cubierta).

Explicó al respecto que “los objetos que contiene el museo son todos los elementos correspondientes a audios, filmaciones, objetos referidos a emergencias, alarmas, artículos periodísticos, señaléticas, obviamente correspondiente al año 1978. También iluminación que se utilizaba por entonces, y una réplica de la Copa del Mundo”.

En ese sentido, indicó que “de alguna manera, hemos querido recrear lo que era el Autotrol, el cartel luminoso de ese momento, con uno de los cubículos que formaban parte de esa gran pantalla electrónica. También tenemos una réplica del reloj que formaba parte del Autotrol en un tamaño casi original, que incluso funciona mecánicamente, todo lo referido a los muebles de oficina de los periodistas. Los escritorios y asientos que pertenecían a la prensa, eran más elevados”.

“Un aspecto interesante de la parte de los muebles –dijo-, es que se los identificaba de acuerdo al color. Se utilizaban distintos colores de acuerdo a la función a los que estaban destinados. Además, todo el sector que actualmente ocupan las oficinas, eran por entonces una especie de locutorio”.

Señaló Toscano que “en esa época no habían celulares, por lo que se utilizaba a modo de operadora, donde habían numerosas cabinas telefónicas, en la cual los periodistas solicitaban su turno para hablar a los países correspondientes y como un locutorio se los llamaba para que se comunicaran. Esa central también la tenemos en el museo con un cartel luminoso y demás, donde te indicaban el número que te correspondía para que pasaras a comunicarte”.

“El 2019 fue récord de visitantes”

Comentó asimismo que el año pasado “fue todo un record, con más de 48.000 personas que visitaron el museo. Hay que recordar en este sentido, que el museo forma parte de una visita guiada que tiene varias opciones. Una de ellas, donde está incluido el museo, dura una hora y media. Esta visita convencional como la denomino, tanto para escuelas, instituciones, organismos y turistas en general hacen una visita por el estadio”.

“Al respecto, manifestó que “se comienza con el museo, luego van a la platea cubierta, donde se les explica un poco la historia, se los ubica en el contexto geográficamente, luego descienden dos pisos hacia lo que es vestuarios de árbitros, jugadores, todo lo que es la parte donde va la prensa, la zona mixta, el gimnasio de entrada en calor, donde las niños de las escuelas realizan actividades recreativas, con profesores de futbol del área y luego salen al campo de juego”.

Toscano definió esta visita como “una salida que les cierra a todos y no hay que olvidar que esta visita guiada es totalmente gratuita. Esto lo presenta a los visitantes el Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Deportes. Por otra parte, a instituciones que nosotros consideramos que necesitan un refuerzo de merienda, se les otorga también sin cargo alguno”.

“La reacción de todos los visitantes es maravillosa –agregó-, tanto de los chicos como de los docentes, de los turistas, que no pueden creer que están realizando una visita a este ícono del deporte mendocino y en forma gratuita. Tenemos siempre, el agradecimiento por la atención que les brindamos y demás, ya que el personal que trabaja en turismo en el marco de este programa es increíble”.

Recorrido virtual al Estadio

Con relación al aislamiento y cuarentena obligatoria que rige en el país por el COVID-19, Toscano adelantó: “Estoy trabajando para llevar adelante una tarea que consiste en realizar un recorrido virtual con audio y proponérselo a la Dirección General de Escuelas (DGE). Se trata de un power pointcon diapositivas, imágenes y música, explicando y hacer un recorrido virtual para que la DGE lo proponga como una salida virtual para estos momentos de la emergencia social”.

Más adelante indicó que cuando pase el actual panorama sanitario, “los interesados en realizar esta visita guiada podrán comunicarse con el teléfono 4439100, interno 128 o por e-mail: tsdeportes@mendoza.gov.ar, de lunes a viernes de 8 a 16 donde estaremos recepcionando los pedidos”.

Finalmente, si bien reconoció Toscano que su trabajo le ha dejado “muchísimas anécdotas,”, se inclinó por comentar una información relacionado con la construcción del Estadio.

Al respecto, sostuvo que “uno de los ingenieros me comentó que el 23 de noviembre de 1.977, en plena construcción del estadio, a las 6 horas y 23 minutos, se produjo el terremoto de Caucete (San Juan), que en Mendoza se experimentó fenomenalmente. Este profesional me comentó que la viga de prensa estaba a medio construir y él estaba seguro que la misma se había caído”.

“Luego de comprobar que su entorno familiar estaba todo bien –agregó-, salió muy rápido hacia el Estadio pensando que se iba a encontrar con la viga caída y me comentó justamente que ya no había tiempo de construir otra nuevamente en el sector de prensa. Estamos hablando del 23 de noviembre de 1977 y el Mundial comenzaba en junio de 1.978, por lo que Mendoza se quedaba sin Mundial y la Argentina sin una de las sedes”. Pero por suerte, la viga aguantó y nada de eso ocurrió.

“En su momento se comentó –dijo-, que la sede de Mendoza pasaba a Uruguay. Si bien no está confirmado eso, imagino que sería el estadio Centenario, porque no se si los uruguayos tenían en esa época otro estadio mundialista. Esta es la letra chica de la construcción del Estadio y la verdad que a mí me sorprendió mucho”.