El estacionamiento medido digital en la Ciudad superó los 100 mil usuarios registrados

El sistema de estacionamiento medido digital de la Ciudad de Mendoza continúa expandiéndose y ya superó los 100 mil usuarios registrados, consolidándose como una herramienta clave en la modernización de la movilidad urbana.

Desde su implementación, esta modalidad reemplazó progresivamente al tradicional sistema de tarjetas en papel, ofreciendo una alternativa más ágil, práctica y sustentable para los conductores. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia orientada a optimizar el ordenamiento vehicular en zonas de alta demanda.

El crecimiento en la cantidad de usuarios refleja la buena aceptación del sistema, que permite gestionar el estacionamiento a través de una aplicación móvil o mediante puntos de carga habilitados. Además, incorpora opciones como el pago digital y el uso puntual sin necesidad de registro previo.

Cabe recordar que el sistema comenzó como una prueba piloto en 2024 y, tras su consolidación, fue ampliando su cobertura en distintas áreas de la Ciudad, incluyendo el microcentro y el Parque Cívico, donde hoy alcanza cientos de plazas disponibles.