El Espacio Cultural Quino se sumará a las propuestas culturales de Mendoza

El Gobierno de Mendoza incorporará un nuevo espacio dedicado a la cultura: el futuro Espacio Cultural Quino, que ampliará la oferta artística y patrimonial de la provincia.

El proyecto estará ubicado en el predio del antiguo Hospital Emilio Civit, dentro del Parque General San Martín, y tendrá como eje central la figura del reconocido historietista mendocino Joaquín Lavado, mundialmente conocido como Quino. Allí se buscará preservar y difundir su legado, incluyendo la posibilidad de exhibir su estudio original y parte de su obra.

Además de funcionar como homenaje al creador de Mafalda, el espacio se integrará a un circuito cultural más amplio, promoviendo el encuentro entre distintas expresiones artísticas locales, nacionales y regionales.

Foto: cortesía Prensa Cultura Mendoza

El proyecto, que llevaba años en desarrollo, fue retomado y reorientado por la actual gestión con el objetivo de crear un espacio de referencia dedicado al humor gráfico y al legado de Quino, uno de los artistas mendocinos de mayor proyección internacional. La iniciativa apunta no solo a preservar su obra, sino también a ofrecer un ámbito accesible para el público, con proyección cultural, educativa y turística.

La propuesta museográfica está a cargo de la curadora y artista visual Marcela Furlani, junto a un equipo interdisciplinario de profesionales en arquitectura, diseño, investigación y accesibilidad. El recorrido incluirá distintos espacios de exhibición que combinarán salas interiores y áreas abiertas, además de un sector de bienvenida para contextualizar la figura del artista.

Entre los principales atractivos se destaca la recreación de su estudio en Buenos Aires, que será trasladado íntegramente a Mendoza con sus herramientas, mobiliario y objetos personales, permitiendo al público conocer de cerca su proceso creativo.

Foto: cortesía Prensa Cultura Mendoza

El Espacio Cultural dedicado a Quino contará con una programación que combinará exposiciones permanentes y temporales. Las muestras estables abordarán distintos aspectos de su trayectoria, como su relación con Mendoza, su evolución como dibujante, su mirada sobre el medioambiente y el universo de Mafalda junto a sus personajes. A esto se sumarán exhibiciones temporales centradas en el humor gráfico, que incluirán tanto obras del propio artista como de autores contemporáneos e históricos.

La propuesta se completará con recursos interactivos, material audiovisual, publicaciones traducidas a varios idiomas y una biblioteca especializada. Además, se proyecta la incorporación de espacios destinados a actividades educativas, talleres y visitas escolares, con el objetivo de fortalecer un perfil pedagógico y ampliar el alcance del espacio.



