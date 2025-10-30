El escrutinio definitivo podría dejar a Martin Lousteau sin banca

El candidato a primer diputado nacional en CABA por Provincias Unidas, Martín Lousteau, obtuvo un total de 97.794 votos. Mientras que la octava postulante de la lista de La Libertad Avanza, Valeria Rodrigues Trimarchi consiguió 96.383 sufragios en las urnas y perdería la posibilidad de ingresar 8 legisladores en la Cámara de Diputados.

Debido a ello, el oficialismo puso reparos a los resultados provisorios y pidió esperar los números del escrutinio definitivo que se conocerán en los próximos días.

LLA sostuvo que aún restan abrirse 44 urnas, pese a que el recuento provisorio arrojó que la fuerza Provincias Unidas se quedaría con la última de las 13 bancas en juego en la Ciudad de Buenos Aires.

En declaraciones a Clarín, desde el equipo de Martín Lousteau aseguraron: “La diferencia que tenemos nosotros es irreversible. Tenemos las actas de todas las mesas y no hay irregularidades”.

Además, desde el entorno del actual presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) y actual senador de CABA subrayaron que “el número es irremontable”.

Por su parte, los representantes de La Libertad Avanza en Ciudad de Buenos Aires manifestaron que este miércoles se presentarán al escrutinio definitivo y, al ser consultados por el diario Clarín afirmaron estar “expectantes”, aunque en el conteo provisorio se escrutaron el 98% de las mesas en el marco de las elecciones legislativas 2025.

Al partido Provincias Unidas, representado a nivel provincia de Buenos Aires por Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer, con los números actuales le alcanzaría para llegar a un bloque de 20 diputados (entre los que siguen y los que entran) y así convertirse en una bancada intermedia para negociar con el Gobierno nacional.