El EPRE ordenó devolver más de $360 millones a usuarios por fallas en el servicio

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) formalizó una serie de sanciones contra las distribuidoras de energía de Mendoza tras detectar irregularidades en la calidad técnica de la prestación. En total, las empresas deberán reintegrar una cifra millonaria que se acreditará directamente en las facturas de los clientes afectados, según señala diario El Sol.

Las multas corresponden al 33º Semestre de Control, periodo en el cual el organismo auditó el desempeño de las cooperativas y empresas privadas en toda la provincia.

Las distribuidoras más sancionadas

Dos prestadoras concentran el mayor volumen de las multas, sumando entre ambas casi $290 millones en devoluciones:

Cecsagal (General Alvear): Fue sancionada con más de $149 millones. La mayor parte ($141 millones) irá destinada a usuarios de Baja Tensión (hogares y pequeños comercios).

Edeste S.A.: La distribuidora del Este mendocino deberá retornar $140,8 millones por exceder los límites de cortes y fallas permitidos por contrato.

Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz: Deberá acreditar $37,4 millones, priorizando también a los usuarios residenciales.

El relevamiento del EPRE determinó las siguientes sanciones según el nivel de incumplimiento:

Distribuidora Monto de la Sanción Cecsagal $149.034.963 Edeste S.A. $140.844.145 Cooperativa Godoy Cruz $37.440.854 Cooperativa Medrano $10.477.921 Cooperativa Monte Comán $9.310.853 Coop. Alto Verde y Algarrobo $7.515.365 Cooperativa Rivadavia $5.089.102 Coop. Sud Río Tunuyán $2.202.757

El organismo regulador aclaró que los clientes no necesitan realizar trámites adicionales. El dinero llegará a los bolsillos de los mendocinos bajo los siguientes criterios: