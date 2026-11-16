El fútbol mendocino tendrá representación internacional durante diciembre, cuando Sergio Marroquín, director del Centro de Arqueros SM Arqueros, viaje a Cancún, México, para dictar una clínica destinada a la formación de arqueros y arqueras.

La actividad se desarrollará los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2026 y contará también con la participación de Ignacio Marroquín, integrante del staff de SM Arqueros, quien acompañará a Sergio durante las jornadas de capacitación.

Ambos compartirán conocimientos, experiencias y metodologías específicas para el puesto con profesionales de Argentina y México. La convocatoria permitirá presentar en el exterior el trabajo que el centro mendocino viene desarrollando desde hace más de una década, además de generar nuevas oportunidades de intercambio profesional.

La invitación tiene un significado especial para Sergio Marroquín, quien convirtió la preparación de arqueros en su profesión y dedicó gran parte de su trayectoria a construir un espacio de enseñanza especializado.

Cómo será la clínica internacional

La capacitación reunirá a entrenadores de Argentina y México para intercambiar conocimientos y experiencias relacionados con la preparación específica de arqueros y arqueras.

Sergio Marroquín estará acompañado por Ignacio Marroquín, integrante del staff de SM Arqueros, y ambos compartirán las actividades con los entrenadores Sergio Monkini Torres y Eduardo Garro, quienes también formarán parte de la propuesta internacional.

El encuentro permitirá presentar diferentes metodologías de trabajo, intercambiar herramientas de entrenamiento y conocer nuevas perspectivas de formación. Además, será una oportunidad para fortalecer los vínculos deportivos y profesionales entre especialistas de ambos países.

La participación en Cancún no solamente permitirá mostrar el trabajo realizado en Mendoza, sino también incorporar experiencias que puedan trasladarse posteriormente a los entrenamientos del centro, ampliando las posibilidades de desarrollo de sus arqueros.