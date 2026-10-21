El enigmático mensaje de un diputado peronista tras la renuncia de Mingorance: “El viernes…”

La jornada de este martes estuvo marcada por noticias que tuvieron como foco el nombre de personas que -en mayor o menor medida- tienen (o tuvieron) vínculos con el radicalismo mendocino. Mientras en el Polo Judicial de Mendoza se decidía la suerte del exintendente lasherino Daniel Orozco y de Janina Ortiz, que finalmente no podrá asumir su banca en Diputados, presentaba su renuncia indeclinable Humberto Mingorance como titular de Aysam.

La salida del ahora expresidente de Aguas Mendocinas marcó un cimbronazo dentro del oficialismo, ya que se trata de un hombre que ha sabido acompañar al gobernador Alfredo Cornejo desde sus inicios, en el municipio de Godoy Cruz.

El colapso cloacal que terminó por desbordar distintos sectores del Gran Mendoza hizo que Mingorance se vea empujado a dar un paso al costado, pese a alegar “motivos personales”. En ese contexto, las reacciones de la oposición no se hicieron esperar.

Uno de los primeros en pronunciarse, de manera indirecta, fue el diputado provincial Lucas Ilardo, del justicialismo.

Si bien el legislador no se refirió abiertamente a la renuncia de Mingorance, luego de que se diera a conocer la noticia utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje tan enigmático como escueto.

“El viernes se va otro“, escribió Ilardo, que acompañó sus palabras con un emoji que muestra a una cara con la boca sellada. El pronunciamiento del diputado llegó aproximadamente dos horas después de que se hiciera pública la decisión de Mingorance.

El viernes se va otro. 🤐 — Lucas ilardo (@lucasilardo) October 21, 2026

Con el mensaje de Ilardo dando vueltas en el aire, ahora quedará esperar hasta el viernes para dilucidar si, efectivamente, habrá otra salida en el Gobierno provincial.