El endeudamiento con bancos y entidades no bancarias creció un 75% en un año

Las deudas contraídas por clientes con bancos y entidades no bancarias -como billeteras virtuales, cadenas de supermercados o tarjetas de consumo- aumentó 75% en un año y ya supera los $5.000.000. Los préstamos personales crecieron 144% y el financiamiento mediante tarjetas de crédito aumentó 53%.

Al menos así lo asegura el informe sobre Prestadores No Financieros de Crédito (PNFC) del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según los datos arrojados, en promedio, cada cliente adeuda $5,6 millones sumando bancos, billeteras virtuales, tarjetas de consumo, cadenas de supermercados y otras financieras. Dentro de ese total, los compromisos con entidades bancarias representan $4,4 millones, mientras que la deuda con empresas no bancarias alcanza los $1,2 millones.

El BCRA indicó que, por fuera del sistema bancario tradicional, existen 542 compañías que otorgan créditos a personas y que, en conjunto, entregaron alrededor de $11 billones.

De acuerdo al informe, la morosidad generalizada entre bancos y firmas no bancarias llegó al 8,6%, lo que representa “más del doble que la tasa registrada en enero”. En el segmento no bancario, el atraso en los pagos es mayor: los préstamos personales de fintech y otras crediticias muestran un nivel de mora del 20%.

En el caso de las billeteras virtuales, la tasa se ubica en el 18%, con un incremento más marcado en la financiación de electrodomésticos, donde asciende al 27%.

El BCRA señaló que esta evolución “sugiere un deterioro adicional en la calidad crediticia” y anticipa riesgos de incrementos futuros en los niveles de impago. Además, precisó que la Tasa Nominal Anual (TNA) de los préstamos personales no bancarios llegó al 129%, en un contexto donde la inflación interanual de julio fue del 36,6% y el costo de mantenimiento de tarjetas se ubicó en 92%.

Además, la autoridad monetaria dispuso una baja de la tasa de interés de referencia del 22% al 20%, con el objetivo de abaratar el crédito bancario y favorecer una política monetaria más expansiva.