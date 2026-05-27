El empleo registrado en Mendoza sigue en caída: la provincia registró el séptimo mes consecutivo con números en rojo

Mientras el empleo registrado mostró una leve recuperación a nivel nacional, Mendoza profundizó una tendencia negativa y acumuló siete meses consecutivos de caída en el trabajo formal, según los últimos datos difundidos por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En ese sentido, según el reporte del SIPA, en febrero de 2026 el empleo registrado en la provincia cayó un 0,8%, consolidando un escenario inverso al promedio nacional. En términos interanuales el retroceso fue del 3,6%, lo que se traduce en que la provincia perdió 9.171 puestos de trabajo registrados en el último año.

A nivel país, el trabajo formal mostró una suba del 0,1% durante febrero y encadenó valores positivos o estables desde noviembre de 2025. De hecho, durante el último año hubo estabilidad o crecimiento en nueve meses y retrocesos en apenas tres. En Mendoza, en cambio, la situación fue distinta: en nueve meses se registraron caídas del empleo formal y solamente hubo subas en febrero (+0,4%), abril (+0,2%) y julio (+0,2%).

Mendoza quedó así entre las provincias con peor desempeño laboral, detrás de Tierra del Fuego (-9,2%), Chubut (-7,2%), Santa Cruz (-7,2%), Corrientes (-4,6%), Misiones (-4,5%), Chaco (-4,3%), San Luis (-4,1%) y Formosa (-4%).

La comparación regional también dejó diferencias marcadas. Mientras San Juan registró un crecimiento del 2,2% interanual en el empleo formal, Mendoza y San Luis mostraron fuertes retrocesos.

Cuáles fueron los sectores más golpeados

Al analizar la evolución por ramas de actividad, los mayores retrocesos en el sector privado formal se observaron en Explotación de minas y canteras, con una caída interanual del 7,1%.

Le siguieron la Industria manufacturera, que perdió un 3,8% de los puestos registrados, y la Intermediación financiera, con una baja del 3,2%.

En contrapartida, algunos sectores mostraron mejoras moderadas. La pesca creció un 2,9%; el suministro de electricidad, gas y agua avanzó un 0,6%; y los servicios comunitarios, sociales y personales subieron un 0,3%.

La construcción, por su parte, se mantuvo estable, sin variaciones respecto del año anterior.

La situación del trabajo independiente

Según el relevamiento, el trabajo independiente aumentó un 3,4% interanual, lo que implicó la incorporación de unas 95.000 personas al sistema.

El principal motor de ese incremento fue el monotributo, que mostró una suba del 4,3% en el último año, equivalente a unos 90.000 nuevos aportantes.

En cuanto a los salarios, el sueldo bruto promedio del sector privado formal alcanzó en febrero los $2,11 millones, con una variación interanual del 32,2%, levemente por debajo de la inflación acumulada del período, que fue del 33,1%. La remuneración mediana, en tanto, se ubicó en $1,51 millones y mostró un incremento interanual del 30,6%.