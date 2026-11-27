En los últimos días, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Carlos fue sorprendido al recibir una serie de donaciones por parte del intendente, Alejandro Morillas, el municipio y el Honorable Concejo Deliberante del departamento.

Estas entregas organizadas por la Municipalidad de San Carlos se componían de mercadería variada para que el personal de emergencia pueda tener en el cuartel y no tengan que sacar dinero de su bolsillo en situaciones extremas.

Desde el cuerpo de Bomberos emitieron un comunicado en redes que dice: “Queremos agradecer al SR. intendente Alejandro Morillas y a la predisposición del presidente del HCD SR. Sebastián Garro, por la donación de mercadería para nuestro personal del cuartel”.

Además, desde el equipo de emergencias sumaron: “Agradecemos a toda la gente que siempre nos apoya y nos ayuda con su granito de arena para que nuestro trabajo sea cada vez mejor”.

Cuartel de aniversario

Este 27 de noviembre, el cuartel sancarlino se encuentra festejando un nuevo aniversario al servicio de la comunidad. Fecha que celebraron con un posteo de redes sociales en el que decían: “Hoy es un día muy especial para nuestra institución, un día para celebrar el compromiso, la vocación de servicio y el amor por nuestra comunidad”.

“Ser bombero voluntario no es simplemente vestir un uniforme. Es elegir estar presentes cuando otros necesitan ayuda, dejar de lado el descanso, la familia y los momentos personales para acudir al llamado de quien está atravesando una emergencia”, sumaron.

A lo que siguieron: “Hoy queremos reconocer a cada integrante que forma y formó parte de esta institución, a quienes día a día trabajan con responsabilidad y valentía, a quienes nos precedieron y dejaron una huella, y a nuestras familias, que acompañan y sostienen esta vocación”.