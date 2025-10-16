El embajador en EE.UU. confirmó que habrá un “importante acuerdo comercial” con Trump

El embajador de Argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford, confirmó este jueves que la intensa actividad diplomática de la reciente cumbre entre el presidente Javier Milei y su par Donald Trump en Washington culminará pronto con la publicación de un acuerdo de gran calado.

Interrogado sobre el contenido específico, Oxenford se mantuvo hermético, citando un pacto de confidencialidad que le impedía revelar los detalles. Sin embargo, enfatizó la magnitud del entendimiento, asegurando que la estrategia fue cuidadosamente revisada por el Gabinete argentino y que el propio Trump tuvo una participación muy activa en las negociaciones.

“Muy pronto tendremos buenas noticias,” garantizó el diplomático, indicando que el proceso está muy avanzado y que el proyecto tendrá un impacto significativo en los ámbitos económico y estratégico para ambos países.

En declaraciones a Radio Mitre, Oxenford calificó la reunión entre Milei y Trump como un “hito sin precedentes” para la relación bilateral. Destacó que el mandatario argentino fuera recibido directamente por el presidente estadounidense en la Casa Blanca, un gesto que, según el embajador, proyecta una inusual señal de respeto y confianza.

La delegación argentina accedió a estamentos cruciales de la residencia presidencial, incluyendo el Salón Oval, una conferencia de prensa y un encuentro privado en la “cabinet room”, donde se profundizaron los temas bilaterales. Oxenford enumeró a los funcionarios estadounidenses presentes: Scott Bessen (Tesoro), Marco Rubio (Estado), Pete Hegset (Defensa), Chris Wright (Energía), Suzy Wise (Jefa de Gabinete), Jason Grill (Comercio) y el futuro embajador en Argentina, Peter Lamelas. El embajador se mostró sorprendido por el formato de la visita, afirmando que no tiene antecedentes similares.

Frente a las críticas de la oposición que alertan sobre una posible merma de soberanía, Oxenford defendió la postura de EE. UU., asegurando que el diálogo diplomático estuvo marcado por el respeto. “Veo a un país amigo que quiere ayudar a otro país amigo a progresar,” sostuvo.

Subrayó que una Argentina próspera beneficia no solo a sus ciudadanos, sino que también es positiva para la estabilidad regional y para los intereses de Estados Unidos. Pronosticó que los efectos concretos irán más allá de lo comercial y se percibirán en múltiples esferas en los próximos meses.

Finalmente, respecto a una polémica declaración de Trump durante la conferencia de prensa, el embajador desmintió cualquier injerencia encubierta: “No hay condicionamientos ni cláusulas ocultas. El respaldo fue sólido y alineado. Esa frase fue sacada de contexto; Trump mismo lo aclaró luego vía posteo.”