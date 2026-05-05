El Elenco Inestable presentará “Modo Desconocidos” en el Auditorio Municipal de Tunuyán

Tras una larga espera, vuelve el Elenco Inestable a los escenarios del Valle de Uco. Esta vez para presentar una obra de teatro a la que catalogaron como “una comedia negra muy divertida, ácida y con un ritmo trepidante”, donde buscarán “mantener la tensión y el humor, convirtiéndola en una experiencia muy entretenida y recomendable”.

A modo de síntesis, esta obra trata de cuatro parejas de amigos que se conocen de toda la vida y que se juntan a cenar, cuando uno propone jugar a leer en voz alta todos los mensajes y atender llamadas que reciban durante la comida. Siendo así que comienzan a descubrir que no era una buena idea y se dan cuenta de que son completos desconocidos.

El elenco estará compuesto por Camila Cardozo, Luna Loza, Belén Frontanell, Camila Loza, Eduardo Ortubia, Omar Méndez, Emmanuel Coria y Pablo Gutiérrez, contando también con Josefina Ortubia Gutiérrez, Camila Loza e Inti Ortubia Gutiérrez en la dirección, producción y técnica.

Información de la función: