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cultura

El Elenco Inestable presentará “Modo Desconocidos” en el Auditorio Municipal de Tunuyán

El Elenco Inestable dirá presente en el auditorio de Tunuyán para presentar su versión de la película Perfectos Desconocidos

Tras una larga espera, vuelve el Elenco Inestable a los escenarios del Valle de Uco. Esta vez para presentar una obra de teatro a la que catalogaron como “una comedia negra muy divertida, ácida y con un ritmo trepidante”, donde buscarán “mantener la tensión y el humor, convirtiéndola en una experiencia muy entretenida y recomendable”.

A modo de síntesis, esta obra trata de cuatro parejas de amigos que se conocen de toda la vida y que se juntan a cenar, cuando uno propone jugar a leer en voz alta todos los mensajes y atender llamadas que reciban durante la comida. Siendo así que comienzan a descubrir que no era una buena idea y se dan cuenta de que son completos desconocidos.

El elenco estará compuesto por Camila Cardozo, Luna Loza, Belén Frontanell, Camila Loza, Eduardo Ortubia, Omar Méndez, Emmanuel Coria y Pablo Gutiérrez, contando también con Josefina Ortubia Gutiérrez, Camila Loza e Inti Ortubia Gutiérrez en la dirección, producción y técnica.

Información de la función:

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