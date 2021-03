El hombre vive en Tunuyán y su historia fue rescatada en un video que se hizo viral. A su edad disfruta la vida viajando en cuatriciclo.

Manuel Bobadilla tiene 6 hijos y, quizá por causalidad de la vida, se cruzó con Mauricio Peña en un restaurante de Malargue. Él lo grabó en un video que luego se hizo viral y así se conoció la historia de vida del hombre que vive en Tunuyán y que simplemente expresa sus deseos de hacer y vivir como le gusta.

No es más que un mensaje positivo para que todas las personas podamos escuchar y en el mejor de los casos, aprender. Manuel de 91 años sale al menos tres veces al año a recorrer caminos en un cuatriciclo. Según expresó él mismo en el video que se conoció, recorre cerca de 6.500 kilómetros al año y lo hace porque le gusta.

Tiene 6 hijos y vive en el departamento de Tunuyán: “Cuando las personas se arriman y quieren compartir, eso es lo único que nos llevamos […] ¿qué me voy a llevar?, ¿el cuatriciclo al cajón?. No!, no me lo van a poner” reflexionó ante la admiración y preguntas de Peña que minutos antes lo había conocido dentro de lugar d comidas.

El breve video de poco más de 2 minutos que se hizo viral, refleja la admiración de Peña de encontrar a un hombre de 91 años que solo por placer viaja en su cuatricilo por varios caminos al año. El video nos invita a pensar que la vida y la felicidad no deben ser limitadas, que somos nosotros quienes podemos modificarla y lo más importante; entender que para la vida nunca es tarde.

Fuente: diariomendoza.net