La consagración de Boca en la Copa Sudamericana provocó un movimiento en la distribución de los cupos argentinos para los torneos internacionales de 2027 y terminó beneficiando a Independiente Rivadavia. El equipo mendocino, que tenía asegurada su participación en la Sudamericana, consiguió el boleto para disputar la próxima edición de la Copa Libertadores.

La Lepra había finalizado en el quinto puesto de la Tabla Anual, con 56 puntos, una ubicación que inicialmente le garantizaba un lugar en la segunda competencia más importante del continente. Sin embargo, la obtención del título por parte del Xeneize modificó el escenario y generó un corrimiento de plazas.

Independiente Rivadavia está clasificado a la Fase 2 de la CONMEBOL Libertadores 2027. 🏆



Nuestra historia internacional sigue sumando capítulos.



¡OTRA VEZ DE COPAS, LEPRA! ⭐💙 pic.twitter.com/iFPPBZRkzR — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) November 22, 2026

Boca ya contaba con su clasificación a la Libertadores por haber sido campeón de Liga y por su posición en la Tabla Anual. Al consagrarse también en la Sudamericana, se produjo una liberación de cupos que, de acuerdo con el orden de clasificación, terminó favoreciendo al conjunto mendocino.

De esta manera, Independiente Rivadavia disputará la Fase 2 de la Copa Libertadores 2027 y tendrá una nueva oportunidad de medirse con los principales equipos de Sudamérica.

La Lepra tendrá su segunda experiencia consecutiva en la Libertadores

La clasificación representa un nuevo paso en el crecimiento deportivo del equipo mendocino, que volverá a disputar el máximo certamen continental por segundo año consecutivo.

En su primera participación, durante 2026, Independiente Rivadavia logró superar la fase de grupos y llegó hasta los octavos de final, instancia en la que quedó eliminado frente a Fluminense.

Ahora, el conjunto azul volverá a tener una cita internacional de primer nivel. Lo que parecía una participación en la Copa Sudamericana terminó convirtiéndose en un nuevo desafío en la Libertadores, con el título de Boca como un factor determinante para cambiar su destino.