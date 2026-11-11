El Ecoparque abrió sus puertas: cómo es el recorrido, qué se puede ver y cómo reservar una visita

Luego de varios años de espera, este miércoles finalmente el Ecoparque de Mendoza abrió sus puertas al público general y los primeros visitantes pudieron hacer en una recorrida guiada por los espacios recuperados del antiguo zoológico.

La primera visita contó con la presencia de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y del director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet. Desde ahora, cualquier mendocino puede acceder a estos recorridos gratuitos, aunque para ir se debe realizar una reserva previa.

Foto: Gobierno de Mendoza.

Durante el trayecto, los visitantes conocen algunas de las construcciones incorporadas al predio, entre ellas edificios con techos forestados, además de los espacios recuperados y los sectores que antes estaban destinados a la exhibición de animales. El circuito también permite acercarse a las tareas que realizan los equipos profesionales para atender ejemplares provenientes del tráfico ilegal, decomisos y situaciones de cautiverio o maltrato.

Cabe realtar que el recorrido cuenta con bebederos, lugares de descanso y cartelería informativa. También incluye códigos QR que permiten escuchar explicaciones y acceder a contenidos sobre la historia del antiguo zoológico, los distintos sectores del Ecoparque y las tareas de conservación.

Foto: Gobierno de Mendoza.

Qué animales se pueden observar en el Ecoparque

Uno de los ejes de las visitas es explicar el cambio de función del predio: de un zoológico destinado a exhibir animales a un espacio enfocado en la protección y el bienestar de la fauna.

Según los datos del Gobierno, durante 2026 el Ecoparque recibió más de 700 animales, en su mayoría provenientes del tráfico ilegal, decomisos y situaciones de cautiverio o maltrato. Tras ser rescatados, los ejemplares son atendidos por veterinarios y equipos especializados, que evalúan su estado de salud y las posibilidades de rehabilitación para una eventual liberación en sus hábitats naturales.

“Tenemos que tener en cuenta que la ley que creó el Ecoparque establece que los animales ya no están en exposición“, explicó Latorre. La ministra señaló que las visitas buscan mostrar ese cambio y generar conciencia sobre el fin de la exhibición de animales.

Haudet, por su parte, indicó que muchos ejemplares llegan en condiciones críticas y necesitan atención inmediata. “Nuestra prioridad es siempre brindarles atención veterinaria y evaluar las posibilidades de recuperación, con el objetivo de que puedan volver a su hábitat natural“, sostuvo.

En algunos sectores del predio es posible observar especies autóctonas, como las maras, además de otros animales que se desplazan libremente. La observación se realiza de manera no invasiva y respetando las condiciones de bienestar de los ejemplares.

Los espacios recuperados y las nuevas funciones del predio

La transformación también comprende la recuperación de antiguos recintos y edificios patrimoniales. Uno de ellos es el jirafario, que está siendo acondicionado para desarrollar actividades educativas y encuentros. El antiguo focario, en tanto, será convertido en un anfiteatro para propuestas culturales y recreativas.

En paralelo, se realizan trabajos de forestación en sectores que anteriormente estaban ocupados por corrales. Según explicó Haudet, el proyecto busca conservar parte del diseño original del arquitecto Daniel Ramos Correa e integrar especies exóticas que forman parte del paisaje histórico del Parque General San Martín con otras nativas.

A estas intervenciones se suma el proyecto de refuncionalización de la Unidad de Servicio Puerta Norte, ubicada en el antiguo acceso al zoológico, sobre avenida del Libertador, cerca del Cerro de la Gloria. El Gobierno provincial llamó a licitación para restaurar los edificios diseñados en 1941 por Ramos Correa e incorporar servicios gastronómicos, culturales y sanitarios.

Cómo reservar una visita al Ecoparque

Las visitas guiadas estaban destinadas hasta ahora a instituciones y establecimientos educativos. Por esa vía, más de 3.000 personas pudieron conocer las transformaciones del predio y las tareas de conservación de fauna silvestre.

Desde el 11 de noviembre, el acceso se amplió al público general. Los recorridos son gratuitos y requieren reserva previa, que puede gestionarse a través de la aplicación Mendoza por Mí o del sistema de reservas de Áreas Naturales Protegidas.

Las visitas se realizan con acompañamiento de guías, que brindan información sobre la historia del lugar, la recuperación de sus espacios y las acciones de protección de la biodiversidad.