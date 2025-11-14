El duro mensaje de la ministra de Seguridad de Mendoza por el robo juvenil: “la impunidad nos hiere”

La detención de un chico de 15 años luego de robar en una concesionaria de motos de calle Colón reavivó un debate que ya atraviesa a la política nacional. La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, hizo un pedido directo y contundente al Congreso: avanzar cuanto antes en la baja de la edad de imputabilidad.

El hecho ocurrió de madrugada, cuando el adolescente ingresó al local ubicado en pleno microcentro. Tras ser arrestado, la propia funcionaria provincial utilizó su cuenta en la red social X para cuestionar el marco legal vigente. “El sentimiento de impunidad nos atraviesa y hiere”, escribió, y advirtió que si bien se reforzarán los controles en la Ciudad, “es imprescindible que el Congreso actualice la ley de imputabilidad”.

El reclamo de Rus se alinea con el proyecto de reforma del Código Penal presentado por el Gobierno Nacional el 2 de octubre. La propuesta plantea bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, argumentando que la legislación actual facilita que organizaciones delictivas recluten menores y que los adolescentes tienen plena capacidad para comprender la gravedad de sus actos.

Un menor de 15 años volvió a atacar el comercio de motos de calle Colón. Si bien se logró la detención, el sentimiento de impunidad nos atraviesa y hiere. Vamos a reforzar aún más la Ciudad, pero necesitamos que el Congreso avance en la actualización de la ley de imputabilidad. pic.twitter.com/M1oZIolK2l — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) November 14, 2025

No es la primera vez que la ministra mendocina insiste en modificar la normativa. Según explicó en intervenciones anteriores, el aumento de delitos cometidos por menores exige nuevas herramientas legales que permitan intervenir de manera más efectiva ante situaciones de violencia o reincidencia. En esta ocasión, vinculó de forma directa su postura con el robo ocurrido en el microcentro.

El debate, sin embargo, está lejos de saldarse. Mientras algunos sectores reclaman reglas más firmes y responsabilidad penal anticipada, otros sostienen que la prioridad debe ser la prevención, la reinserción y la protección integral de los adolescentes en conflicto con la ley. El proyecto aún no logró avanzar en el Congreso y se mantiene en el centro de una discusión social que divide opiniones en todo el país.