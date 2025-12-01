El drama argentino de Netflix que sorprende al público

La película “La mujer de la fila” se sumó recientemente al catálogo de Netflix y rápidamente se ubicó entre los estrenos más destacados del año. Dirigida por Benjamín Ávila y basada en hechos reales, esta producción argentina se destaca por su tono crudo, íntimo y profundamente realista.

Desde su estreno el 31 de octubre de 2025, la película logró captar al público que busca historias intensas y emotivas. Con una duración de 1 hora y 46 minutos, ofrece un relato de amor, lucha y perseverancia narrado desde una mirada humana y honesta.

Sinopsis:

La historia sigue a Andrea, interpretada por Natalia Oreiro, una mujer de clase media cuya vida cambia abruptamente cuando su hijo es detenido injustamente. Para poder visitarlo, debe hacer la fila afuera del penal, como tantas otras mujeres que atraviesan la misma situación. En ese contexto, descubre la dureza del sistema penitenciario y la solidaridad que puede surgir en medio del dolor. Pero un giro inesperado la obliga a enfrentar los límites de su propio amor y de su fortaleza.

La interpretación de Oreiro recibió elogios de la crítica por su sensibilidad y honestidad. Su presencia sostiene la película de principio a fin y la convierte en una experiencia emocional. Según especialistas, “La mujer de la fila” mantiene siempre su foco y logra una fuerza narrativa y visual que la posiciona como uno de los dramas argentinos más potentes de los últimos años.