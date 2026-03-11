El dólar tuvo su caída más fuerte en un mes y cerró en $1.420

Este martes, el dólar oficial tuvo una baja de $15 en el Banco de la Nación Argentina y cerró la jornada en $1.420 para la venta. Con ese retroceso, el mayor en el último mes, la cotización quedó nuevamente muy cerca del dólar blue, que se mantuvo estable en torno a los $1.425.

La divisa oficial revirtió así la tendencia alcista que había mostrado el lunes, cuando tanto el mercado formal como el paralelo habían registrado subas.

Por su parte, cabe destacar que en otros bancos la caída en la cotización fue incluso mayor. De este modo, en entidades como Banco Patagonia y BBVA Argentina el dólar cerró en $1.425, en línea con el valor del blue, mientras que en Banco Supervielle y ICBC Argentina llegó a registrar valores más altos, con picos de $1.440 y $1.445.

En el segmento mayorista, la divisa también registró una caída de 1,13% y volvió a ubicarse en $1.400 al cierre de la rueda. Ese nivel se mantiene todavía lejos del techo de la banda cambiaria, fijada en $1.623,48.

Los dólares financieros mostraron un comportamiento mixto. El dólar MEP registró un leve avance de 0,12% y cerró por encima de los $1.421, mientras que el contado con liquidación retrocedió cerca de $7 y terminó la jornada con un promedio de $1.465. Por su parte, el dólar tarjeta llegó a tocar los $1.846, valor que incluye el recargo del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias.

En paralelo, el Banco Central informó que durante la jornada ingresaron US$275 millones, lo que permitió recuperar las reservas que se habían reducido el lunes y volver a ubicarlas por encima de los US$46.000 millones.