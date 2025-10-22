El dólar tarjeta roza los $2.000: qué dice el Gobierno y cómo reaccionan los mercados

El mercado cambiario argentino atraviesa un nuevo pico de volatilidad, con el dólar tarjeta acercándose a los $2.000 y el dólar minorista firme en $1.515, su valor más alto hasta la fecha. En medio de la escalada, el Banco Central (BCRA) decidió no intervenir, mientras persiste la incertidumbre previa a las elecciones legislativas.

Mercado en tensión pese al respaldo externo

Ajeno a las señales de apoyo financiero de Estados Unidos, el mercado argentino volvió a mostrar alta presión cambiaria. A pesar de los intentos oficiales por transmitir calma, los inversores se mantuvieron en una postura de cobertura, anticipando posibles movimientos tras los comicios del 26 de octubre.

El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó llevar tranquilidad ante empresarios al asegurar que “no habrá cambios en la política cambiaria” después de las elecciones. El funcionario ratificó que se mantendrán las bandas de flotación, pese a la expectativa del mercado de una posible devaluación o libre flotación del tipo de cambio.

El BCRA, sin intervención tras semanas de presión

El tipo de cambio mayorista cerró este miércoles en $1.488,42, apenas $3 por debajo del techo de la banda, actualmente en $1.491,56. La cifra representa una leve baja de $1,89 (-0,13%), pero evidencia la falta de participación del Banco Central, que esta vez no vendió reservas tras varias jornadas de tensión.

Pese a la inactividad del BCRA, los analistas coinciden en que la presión del mercado continuará en aumento, con foco en el resultado electoral y la eventual reacción de los inversores a partir del lunes.

El pasado martes 21 de octubre, el dólar se disparó y el Banco Central debió intervenir para contenerlo.



Récords en el dólar minorista y el dólar tarjeta

El dólar minorista se mantuvo estable en $1.515 en el Banco Nación, mientras que el dólar tarjeta, que aplica el 30% de recargo a cuenta de Ganancias por compras o viajes al exterior, llegó a $1.969, rozando la barrera psicológica de los $2.000.

Los tipos de cambio financieros iniciaron la jornada con leves bajas, pero luego revirtieron la tendencia. El dólar MEP cerró en $1.592,48, con una suba de $0,91 (+0,1%), mientras que el contado con liquidación (CCL) trepó a $1.612,49, su valor más alto en lo que va del año.

Por su parte, el dólar blue se negoció en $1.550, $5 más que el cierre anterior, alcanzando también su máximo nominal histórico.