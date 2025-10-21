El dólar se disparó y el Banco Central debió intervenir para contenerlo antes de las Elecciones 2025

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), presidido por Santiago Bausili, volvió a intervenir este martes en el mercado de cambios y vendió US$45,5 millones de sus reservas internacionales. La medida busca contener la escalada del dólar mayorista, que en las últimas jornadas había presionado fuertemente sobre el resto de las cotizaciones.

Se trata de la primera intervención del BCRA luego de 21 ruedas consecutivas sin operar. En septiembre, la entidad había vendido US$1.100 millones en tres oportunidades con el mismo objetivo: frenar la suba del dólar y estabilizar el tipo de cambio.

En esta jornada, el dólar mayorista se ubicó en $1.490,50, apenas $0,50 por debajo del techo de la banda cambiaria, mientras que el oficial minorista superó los $1.500 y cerró en $1.515, con un aumento diario de $20.

Según analistas financieros, el volumen total operado alcanzó los US$718 millones, mientras que en el segmento de futuros se registraron operaciones por más de US$760 millones. La decisión del BCRA se produjo a solo tres ruedas de las elecciones legislativas, en un contexto de incertidumbre política y presión inflacionaria.

A pesar del respaldo del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien había manifestado su apoyo a la política económica argentina, el dólar paralelo mantuvo la tendencia alcista. El MEP subió 1,8% y llegó a $1.580,10, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) avanzó 1,9% y superó los $1.600, alcanzando los $1.613,79.

El mercado cambiario continúa mostrando alta volatilidad, y los operadores estiman que el Banco Central podría seguir interviniendo en los próximos días para evitar un salto brusco del dólar previo a los comicios del 26 de octubre.