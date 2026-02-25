Search
El dólar oficial vuelve a subir luego de registrar el mayor avance diario en el año

El dólar oficial registró un leve rebote este miércoles, interrumpiendo una racha bajista que ya acumulaba un retroceso del 5,8% en lo que va de 2026.

Tras un inicio de año marcado por una fuerte tendencia a la baja, el dólar oficial registró un leve rebote este miércoles, interrumpiendo una racha bajista que ya acumulaba un retroceso del 5,8% en lo que va de 2026. Este movimiento puso en alerta a los operadores, quienes debaten si se trata de un cambio de tendencia o simplemente un respiro técnico antes de la gran liquidación de la cosecha gruesa.

Radiografía de las pizarras este miércoles

La jornada abrió con un reacomodamiento en todos los segmentos:

Tipo de CambioCotización
Mayorista$1.381,00
Minorista (promedio)$1.400,12
Banco Nación$1.400,00
Dólar MEP$1.405,08
CCL$1.444,50

Un dato clave para el análisis es la brecha respecto al techo de la banda cambiaria: la cotización mayorista actual se encuentra casi un 17% por debajo del límite superior (que hoy supera los $1.600), lo que demuestra el terreno que ha cedido la divisa norteamericana frente al peso.

¿Qué factores impulsaron la baja y qué cambió hoy?

Hasta el martes el “viento a favor” para el peso se explicaba por tres pilares:

  1. Oferta de divisas: Una liquidación constante del sector agroexportador sumada al ingreso de dólares por deuda corporativa.
  2. Atracción del peso: Tasas de interés reales positivas que mantuvieron vigente el carry trade.
  3. Presión del Tesoro: Las exitosas licitaciones de deuda local obligaron a muchos actores a vender dólares para cubrir sus posiciones en moneda nacional.

El punto de giro fue la última licitación del Tesoro no incluyó instrumentos a tasa fija. Esto generó el temor de que haya una mayor circulación de pesos en el corto plazo, lo que hizo caer las tasas a un día desde el 36% hacia la zona del 26%, restándole presión a la oferta de dólares

