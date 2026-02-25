El dólar oficial vuelve a subir luego de registrar el mayor avance diario en el año

Tras un inicio de año marcado por una fuerte tendencia a la baja, el dólar oficial registró un leve rebote este miércoles, interrumpiendo una racha bajista que ya acumulaba un retroceso del 5,8% en lo que va de 2026. Este movimiento puso en alerta a los operadores, quienes debaten si se trata de un cambio de tendencia o simplemente un respiro técnico antes de la gran liquidación de la cosecha gruesa.

Radiografía de las pizarras este miércoles

La jornada abrió con un reacomodamiento en todos los segmentos:

Tipo de Cambio Cotización Mayorista $1.381,00 Minorista (promedio) $1.400,12 Banco Nación $1.400,00 Dólar MEP $1.405,08 CCL $1.444,50

Un dato clave para el análisis es la brecha respecto al techo de la banda cambiaria: la cotización mayorista actual se encuentra casi un 17% por debajo del límite superior (que hoy supera los $1.600), lo que demuestra el terreno que ha cedido la divisa norteamericana frente al peso.

¿Qué factores impulsaron la baja y qué cambió hoy?

Hasta el martes el “viento a favor” para el peso se explicaba por tres pilares:

Oferta de divisas: Una liquidación constante del sector agroexportador sumada al ingreso de dólares por deuda corporativa. Atracción del peso: Tasas de interés reales positivas que mantuvieron vigente el carry trade. Presión del Tesoro: Las exitosas licitaciones de deuda local obligaron a muchos actores a vender dólares para cubrir sus posiciones en moneda nacional.

El punto de giro fue la última licitación del Tesoro no incluyó instrumentos a tasa fija. Esto generó el temor de que haya una mayor circulación de pesos en el corto plazo, lo que hizo caer las tasas a un día desde el 36% hacia la zona del 26%, restándole presión a la oferta de dólares