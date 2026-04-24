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A pile of one hundred US banknotes. Cash of hundred dollar bills, dollar background image.
MERCADO CAMBIARIO

El dólar oficial subió y cerró la semana al mismo precio que el blue

La cotización oficial de la divisa estadounidense subió $5 y se puso a la par del dólar blue.

Este viernes, el dólar oficial registró una leve suba con respecto a la ronda anterior y cerró la semana con la misma cotización del blue.

El tipo de cambio oficial avanzó $5 respecto del jueves y cerró en $1370 para la compra y $1420 para la venta, lo que representó un incremento promedio del 0,36% en la jornada.

De este modo, con ese movimiento, la cotización oficial quedó alineada con el dólar blue, que no registró variaciones y también cerró en $1420 para la venta, lo que redujo la brecha entre ambos tipos de cambio.

Por su parte, en el segmento financiero, el dólar MEP mostró una suba y se ubicó en $1439, mientras que el Contado con Liquidación alcanzó los $1492.

Eestos movimientos se dieron en una jornada marcada por información internacional vinculada a una posible revisión de la postura de Estados Unidos en la disputa por la soberanía sobre las Islas Malvinas, así como por novedades judiciales en el plano local, en un contexto que impactó sobre las expectativas del mercado cambiario.

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