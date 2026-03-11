El dólar oficial retoma su tendencia alcista

Tras un breve respiro durante la jornada del martes, el tipo de cambio oficial volvió a la senda del crecimiento este miércoles. Este movimiento se da en un marco de volatilidad externa, donde el fortalecimiento del dólar a nivel mundial y la tensión geopolítica presionan a las monedas emergentes, mientras el mercado local aguarda con cautela los próximos datos de inflación.

En la plaza mayorista, el dólar avanzó hasta los $1.403. Con este valor, la brecha respecto al techo de la banda cambiaria ($1.624,97) se posiciona en un 15,8%. Por su parte, el mercado de futuros muestra una actividad moderada, con contratos para el mes de mayo que promedian los $1.450,5.

Cotizaciones al cierre:

Tipo de Dólar Valor de Venta BNA (Minorista) $1.420,00 Dólar Tarjeta $1.846,00 Dólar Blue $1.425,00 Dólar MEP $1.419,84 Dólar CCL $1.446,46

El panorama internacional se ha vuelto un viento de frente para la economía argentina. Según un reporte del banco suizo UBS, la escalada de violencia en Medio Oriente y el protagonismo de Irán han disparado el precio del petróleo, que ya roza los u$s120 en los contratos a futuro.

Este escenario genera un doble impacto negativo para los mercados emergentes:

Activo refugio: Ante la incertidumbre, los inversores globales abandonan posiciones riesgosas y se vuelcan masivamente al dólar estadounidense. Debilitamiento de pares: Monedas como el euro, el real brasileño y el peso mexicano pierden terreno frente a la fortaleza del U.S. Dollar Index, que ya registró un avance acumulado cercano al 2% en la última semana.

A nivel doméstico, la City no solo mira el tablero internacional. El desarme de estrategias de carry trade (apuesta a la tasa en pesos) empieza a ser visible en los precios de los activos. La atención de los operadores está centrada ahora en dos frentes críticos: la capacidad del Banco Central para acumular reservas y la inminente publicación del índice de inflación, factores que determinarán el ritmo de la devaluación controlada en las próximas semanas.