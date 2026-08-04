El dólar oficial marca su segunda suba al alza: a cuánto llegó

El mercado de cambios inició el octavo mes del año con un sesgo comprador más marcado. Este martes, la cotización oficial anotó su segundo incremento consecutivo, impulsada por analistas que prevén mayor volatilidad cambiaria ante la menor liquidación estacional de divisas y una demanda creciente de cobertura.

En la rueda mayorista, el dólar cotiza a $1.498, mientras que la pizarra minorista del Banco Nación trepó a $1.515 para la venta. Por su parte, la brecha de los dólares financieros muestra al Contado con Liquidación (CCL) en $1.586,18 y al MEP en $1.526,13. En el circuito informal, el dólar blue se negocia a $1.555.

Para contener las presiones, la autoridad monetaria desplegó un fuerte volumen de instrumentos financieros. Estimaciones del sector privado calculan que el pasado 28 de julio el BCRA desprendió u$s415 millones en títulos *dólar linked*, acompañados por otros u$s145 millones del Tesoro en la plaza oficial, a los que se sumaron adjudicaciones netas por u$s2.583 millones en la última licitación.

Durante todo julio, las ventas de estos activos habrían rondado los u$s1.500 millones, al tiempo que la posición vendida en futuros habría ascendido de u$s492 millones a cerca de u$s800 millones.

Sin embargo, en el mercado de contado el balance del BCRA se mantuvo sólido: en julio absorbió u$s2.163 millones (un promedio diario de u$s103 millones), marcando el tercer desempeño mensual más alto en lo que va del año.

En el arranque del mes, las arcas del Banco Central rebasaron la marca de los u$s49.000 millones, recuperando terreno tras el repliegue observado sobre el cierre del período anterior. La entidad monetaria sumó u$s18 millones el lunes 3 de agosto en una plaza que operó u$s514 millones, capturando cerca del 4% de la oferta disponible.

Con este saldo, la autoridad cambiaria lleva cuatro jornadas al hilo con saldo favorable en el MULC y eleva sus compras netas acumuladas en 2026 a u$s13.345 millones.