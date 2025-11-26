El dólar muestra calma en la antesala de una licitación clave por $15 Billones

La cotización del dólar oficial se mantuvo sin grandes variaciones al inicio de la jornada, ubicándose en $1.420 para la compra y $1.471,87 para la venta. El tipo de cambio de referencia del Banco Nación se situó en $1.470 para el segmento minorista, según señala Ámbito.

En el mercado mayorista, la tranquilidad fue la tónica, con una leve baja en el arranque de la rueda de este miércoles 26 de noviembre, ubicándose en $1.443 tras haber cerrado la jornada anterior en $1.447. Esta estabilidad cambiaria se produce justo antes de un compromiso crucial para el Ministerio de Economía: la licitación de deuda programada para esta tarde, en la que vencen compromisos por casi $15 billones.

A pesar de que las tasas de interés se han vuelto menos atractivas que semanas atrás, la calma en el mercado de divisas se sostiene gracias a varios factores:

La estacionalidad en la demanda de pesos, propia de fin de mes.

Una creciente oferta de divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Un flujo importante de emisiones de deuda corporativa y provincial en moneda extranjera, que se estima superaría los $4.000 millones de dólares solo en noviembre, el monto más alto desde el inicio de la actual gestión de gobierno.

Desafío

El Ministerio de Economía se enfrenta a vencimientos significativos que rozan los $15 billones antes del cierre de noviembre. La licitación de este miércoles es la penúltima del mes y buscará refinanciar la mayor parte de estos compromisos. Para ello, se colocarán alrededor de diez títulos diferentes con el objetivo primordial de alargar los plazos y aliviar el gran muro de vencimientos concentrado en el período entre diciembre y febrero.

El mercado ya anticipa que el Gobierno tendrá que convalidar tasas de interés superiores al 20% anual que actualmente maneja el Banco Central como referencia. Los operadores esperan un nivel de rollover (renovación de deuda) elevado, situado entre el 70% y el 100%. La tensión se agudiza considerando que diciembre concentra fuertes compromisos y solo está prevista una licitación adicional, coincidiendo con un momento del año en el que aumenta la demanda estacional de pesos para el pago de aguinaldos y otras necesidades de liquidez.

Cotizaciones

A continuación, se detalla la cotización de los principales tipos de cambio este miércoles 26 de noviembre: