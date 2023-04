Un arbolito sensibilizado por la crisis, gente que salió a «comprarse algo» para no perder plata y cervecerías repletas de chilenos pero sin mendocinos. Estas son parte del paisaje que mostró el centro de la ciudad.

Comprar informalmente

El arbolito tenía una cara que se parecía a la economía de Argentina. Cruzado por cicatrices, gesto ladino, el hombre charlaba con el periodista. Eran dos tipos parados en una esquina cualquiera de un país con el dólar blue en llamas.

Mendoza, pleno centro. Una nota de ansiedad se adivinaba en los argentinos que -ellos también- caminaban por la vereda de la avenida San Martín. Y las confesiones surgían como algo inevitable:

-No te conozco, flaco. Pero mirá- dijo el arbolito, y desbloqueó su celular. Un jefe le pasaba las cotizaciones por Whatsapp. En la pantallita se leía: el verde en Mendoza estaba a $495 para la compra y $510 para la venta.

«Yo, para que me quede algo de ganancia, te lo tendría que vender a $520. Pero si queres comprarme 100 dólares no me los van a dar, porque el del local sabe que mañana puede seguir subiendo. Entonces guarda todo lo que puede», contó.

Sólo este martes, el dólar subió más de $30. Así que el arbolito no vendía y prefería ir comprando la divisa estadounidense a la poca gente que se le acercaba tratando de liquidar sus ahorros para resolver vaya a saber qué apuros.

Y con toda la emotividad que le permitían esa traza y ese oficio, el tipo remató: «Por eso, porque la gente que está en la lona viene a venderme dólares, tengo laburo. Pero a veces pienso… no vaya a ser que se arme una cagada peor que la que ya hay ¿Vos fuiste al supermercado?«.

«Quiero comprar algo»

La escena ocurría en Espejo y San Martín; a una cuadra de la Peatonal Sarmiento. Justo al lado hay una tienda de celulares. Un Samsung Galaxy A54 estaba a $164.000 y con tarjeta bancarizada se lo podía sacar en 6 cuotas sin interés. Algunos apurados hacían el cálculo de la inflación que preveían y compraban como pan caliente.

«Sí, hay personas que entran y me dicen simplemente ‘quiero llevarme algo'», admitió luego Francisco, quien atiende en una cadena de venta de electrodomésticos muy cerca del Kilómetro 0. Esa misma mañana -aseguró- la lista de precios de ese comercio llegó con 519 productos remarcados y un mail donde se recalcaba que, por el momento, «se suspendía todo tipo de descuentos a los clientes».

Dado que no es tan sencillo conseguir dólares, algunas personas optaron por comprar tecnología. Hacia el final del día, en el comercio donde trabaja Francisco todavía podía adquirirse una notebook de $300.000 en 12 cuotas, a un interés del 46% anual.

Francisco intentaba vender, para ver si mejoraba su salario con las comisiones: «Si sacás la cuenta, te re conviene, porque de acá a 2024 seguramente la inflación va a estar por encima de ese 46%. Eso sí: si te gusta no te cuelgues porque no sé hasta cuándo la voy a vender con esa promo».

Poco antes, en la puerta de Montemar, el vicepresidente de la firma, Mario González, le comentó a Canal 7 que el panorama tal vez se tranquilice en las próximas jornadas. «El mercado informal ha registrado movimientos, pero el dólar oficial, con los controles del Banco Central, ha seguido operando con normalidad. Lo que pasa es que a veces hay sobrerreacciones a causa de la incertidumbre«, analizó.

«Me duele que no vengan los mendocinos»

Doblando por la Peatonal, casi llegando a la Bolsa de Comercio, una cervecería tenía bastante concurrencia.

En una mesa había una de esas parejas de europeos cosmopolitas que parecen salidos de un ovni. Cerca, una familia chilena picaba algo. Después de sacar los pedidos, Verónica, una de las encargadas, se apoyó en la barra y reflexionó: «Hoy nos mantenemos porque vienen los turistas. Hace rato que los mendocinos escasean. Antes los empleados salían de las oficinas y se quedaban tomando birra desde las cinco de la tarde a las nueve de la noche. Hoy te piden una sola pinta, a lo sumo dos, y se van a sus casas«.

Verónica dijo que indefectiblemente la devaluación del peso le pateará los costos. «Como en casi cualquier actividad, te afectan los precios internacionales. Para hacer birra dependés, por ejemplo, de lo que salga el lúpulo en el mercado. Y si se te encarece necesariamente lo vas a sentir», afirmó.

La mujer hizo una pausa que no llegó a ser dramática pero pasó cerca. Y después soltó: «En realidad, lo mejor de laburar en una cervecería no es recibir extranjeros. Es algo más. Yo te juro que cada vez que toco los números de nuestra carta me duele, porque sé que estoy alejando a nuestros clientes de siempre«.

Fuente: Diario UNO – Facundo García