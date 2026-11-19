El dólar blue pegó un salto de $25 este miércoles y alcanzó un nuevo máximo en Mendoza, donde se vendió a $1.635, mientras que la cotización para la compra alcanzó los $1.610. En paralelo, el dólar oficial subió $5 en el Banco Nación y terminó la jornada a $1.580.

Con este nuevo incremento, la cotización paralela de la divisa norteamericana acumula una suba de $65 en lo que va de noviembre, luego de haber cerrado octubre a $1.565. En comparación con los $1.530 del inicio de 2026, el avance llega a $100.

En los bancos de Mendoza, el dólar oficial registró un promedio de $1.553,51 para la compra y $1.591,82 para la venta. Entre las cotizaciones relevadas, el Banco Hipotecario informó un valor de $1.574 y el Banco Columbia, de $1.585.

En el Banco Nación, la divisa minorista avanzó $5 durante la jornada y cerró a $1.580 para la venta. De esta manera, acumula un incremento de $20 en noviembre y de $100 desde el cierre de 2025.

Qué pasó con los dólares financieros

En el segmento financiero, el contado con liquidación (CCL) avanzó 1,5% y superó por primera vez los $1.700, al finalizar en $1.722,38. Por su parte, el dólar MEP o Bolsa subió 1,6% y cerró a $1.624.

El dólar mayorista también registró un incremento: avanzó $7,50 (0,5%) y terminó en $1.559,50. Durante la rueda se negociaron más de US$356 millones.

En ese contexto, el Banco Central compró US$11 millones durante la jornada. Con esa operación, las adquisiciones acumuladas en noviembre llegaron a US$277 millones, mientras que las reservas brutas finalizaron en US$49.551 millones.