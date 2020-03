El Diputado Jorge Difonso donará su sueldo mientras dure la cuarentena por coronavirus

Nota en proceso. Lo anunció en sus redes sociales. El Diputado provincial y ex Intendente de San Carlos se mostró preocupado y comprometido con la situación que atraviesa el mundo.

«Voy a donar mi dieta mientras dure la #CuarentenaObligaria por #CoronavirusArgentina. Propongo crear un Fondo Solidario de Emergencia para lo sanitario. Hay gente que no podrá salir a trabajar y dejará de percibir remuneración. #QuedateEnCasa esto lo revertimos juntos» replicó Jorge.

El Diputado explicó que están proponiendo la creación de un Fondo Solidario de Emergencias para enfrentar la pandemia y ha suscrito una nota a la presidencia de la Cámara para que no deposite los haberes correspondientes a la dieta como Diputado mientras dure la cuarentena.

«Hay mucha gente que no está yendo a trabajar porque no puede y esto le va a implicar que no va a conseguir ingresos para su familia»

