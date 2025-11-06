El Dibu, entre los mejores: la FIFA lo vuelve a nominar al The Best

El arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez, figura del Aston Villa y pieza clave de la Selección Argentina, fue nominado nuevamente al premio The Best que otorga la FIFA al mejor arquero del mundo. El marplatense, de 33 años, ya obtuvo este reconocimiento en 2022 y 2024, tras sus destacadas actuaciones en el Mundial de Qatar y en la Copa América.

Durante la última temporada, el Dibu Martínez consolidó su liderazgo bajo los tres palos tanto en la Albiceleste como en el conjunto inglés. Fue determinante para que el Aston Villa alcanzara los cuartos de final de la Champions League, donde cayó ante el Paris Saint-Germain (PSG), equipo que luego se consagró campeón.

El arquero argentino competirá por el galardón con figuras de talla mundial: Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Manuel Neuer (Bayern Múnich), David Raya (Arsenal), Yann Sommer (Inter de Milán) y Wojciech Szczęsny (Barcelona).

Who has been #TheBest FIFA Men's Goalkeeper in 2025? 🧤 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 6, 2025

El principal candidato a quedarse con el premio es el italiano Gianluigi Donnarumma, quien fue clave para que el PSG consiguiera el triplete y recientemente recibió el Trofeo Yashin de la revista France Football. Sin embargo, el Dibu llega con un historial sólido: dos The Best, dos Lev Yashin y una reputación que lo coloca entre los arqueros más influyentes del fútbol moderno.

En lo que respecta al premio The Best al mejor jugador del mundo, entre los nominados figuran Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vitinha, Harry Kane, Pedri, Lamine Yamal y Mohamed Salah, entre otros.

Además, la FIFA incluyó a varios argentinos en la lista para el 11 ideal, entre ellos Lionel Messi, Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Nicolás Otamendi, junto al propio Dibu Martínez.

La ceremonia de premiación de los The Best 2025 se realizará entre diciembre de este año y los primeros meses de 2026, según anticiparon fuentes del organismo internacional.